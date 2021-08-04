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Тренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осени

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Великобритания, Среда 04 августа 2021 22:23
Тренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осени Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

20-летняя дочь Джуда Лоу, которая является лицом косметической линии Dior, показала новую съемку с именитым брендом. По ней можно судить не только о красоте юной модели, но и о трендах на будущий сезон. Вдохновляемся!

Фото звезда запостила в своем блоге Instagram.

Айрис Лоу показала несколько фото с новой рекламной кампании для Dior Beauty. Девушка позирует в черном платье с отложным воротом, а также изысканным макияжем от визажистки бренда Энн Софи Коста (Anne Sophie Costa).

Тренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осени

Тренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осениТренд из 90-х: Айрис Лоу демонстрирует самый модный макияж глаз будущей осениАйрис Лоу показала трендовый макияж на осень (фото: instagram.com/lirisaw)

Она выделила глаза модели, нарисовав длинные выразительные стрелки, а также использовав синие тени. Их мейкап-артистка растушевала до самых бровей, а также наложила на нижнее веко. Получились классические smoky, но с ноткой ностальгии по 90-м. Как известно, тренд обводить глаза сними тенями родом именно оттуда. И судя по всему, будущей осенью на него точно стоит обратить внимание.

Губы Айрис были закрашены помадой бледного оттенка, что помогло не отвлекать внимание от глубокого взгляда. А брови прорисованы более темным оттенком, чем обычно носит девушка. Получилось стильно и необычно. На совершенных чертах юной красавицы все эксперименты визажистов смотрятся просто отлично!

Ранее мы писали о новой соблазнительной съемке Айрис Лоу.

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