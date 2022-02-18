Тренд весны 2022: как сделать стрижку микси, которая полюбилась знаменитостям

Но с тех пор стиль набрал обороты и собрал поклонников знаменитостей, включая всех, от Флоренс Пью до Рианны, но именно Урсула Корберо из "Бумажного дома" действительно запустила этот тренд.

Подобную прическу раньше носила Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Как сделать такую же? Анатомия прически такова, что короткие, изящные прядки спереди сочетаются с немного удлиненными сзади. Плюс – челка.

В этом есть элегантность и мятежная дерзость – и выглядит это по-настоящему круто, объясняют стилисты по волосам.

И не пикси, и не маллет (фото: instagram.com/neutral.fleur)

Спереди - челка - сзади микс из коротких и удлиненных прядей (фото: instagram.com/alyssainthecity)

Урсула Корберо запустила тренд на изящные, дерзкие и милые прически по новой (фото: instagram.com/ursulolita)