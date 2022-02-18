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Тренд весны 2022: как сделать стрижку микси, которая полюбилась знаменитостям

Автор: Татьяна Турчаникова

Выглянуло долгожданное солнце и хочется перемен? "Микси" – сочетание стрижек маллет и пикси, идеально подходит, если вы хотите добавить в свой образ немного перчика этой весной!

Впервые об этой прическе заговорили еще прошлым летом, пишет glamourmagazine.co.uk.

Но с тех пор стиль набрал обороты и собрал поклонников знаменитостей, включая всех, от Флоренс Пью до Рианны, но именно Урсула Корберо из "Бумажного дома" действительно запустила этот тренд.

Подобную прическу раньше носила Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Как сделать такую же? Анатомия прически такова, что короткие, изящные прядки спереди сочетаются с немного удлиненными сзади. Плюс – челка.

В этом есть элегантность и мятежная дерзость – и выглядит это по-настоящему круто, объясняют стилисты по волосам.

@joeltorresstyle How to create bangs #MakingTheCut #TeamofTomorrow #haircut #tutorial #hair Sweet Dreams - Trinix

И не пикси, и не маллет (фото: instagram.com/neutral.fleur)

Спереди - челка - сзади микс из коротких и удлиненных прядей (фото: instagram.com/alyssainthecity)

Урсула Корберо запустила тренд на изящные, дерзкие и милые прически по новой (фото: instagram.com/ursulolita)

Раньше мы писали, какой маникюр будет в тренде весной 2022.

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