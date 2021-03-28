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Тренер "Зважені та щасливі" дала советы, как мотивировать себя похудеть

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 08:34
Тренер "Зважені та щасливі" дала советы, как мотивировать себя похудеть Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Lite

Все мы знаем примерную схему похудения: правильно питаемся, больше двигаемся и налаживаем режим дня. Но иногда не хватает совсем чуточки мотивации, чтобы это все воплотить в жизнь. Где же ее взять и как не растерять, рассказала тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская.

Полезными советами для желающих сбросить лишние килограммы эксперт поделилась в своем Instagram.

Как мотивировать себя похудеть:

Определите причину, которая вас привела к мысли о похудении. Это может быть что угодно — проблемы со здоровьем, желание красиво выглядеть на фотосессии, возможность вновь надеть любимый купальник.

Как только вы твердо решили изменить свою жизнь — начинайте в тот же день. Никаких “потом”, “а вот с понедельника”, “как только доем тортик” и тд.

Не спешите охватить все и сразу. Дайте себе и организму время привыкнуть к переменам. Как только вы чувствуете, что можете еще больше и лучше — непременно делайте! Верьте в себя и постоянно хвалите!

Забудьте фразу “я не смогу”. Отбрасывайте все ваши страхи и слабости! Ваш путь к стройности, красоте и здоровью начинается именно с вас и ваших усилий.

Тренер &quot;Зважені та щасливі&quot; дала советы, как мотивировать себя похудеть

Ставьте себе мини-цели на месяц. Вы ведь знаете, что за 21 день вы можете полностью изменить свою жизнь? Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, существует очень простой и действенный способ — делать это каждый день на протяжении 21 дня. А дальше все происходит уже по привычке на автомате.

Трудно ведь представить, что целый год ты не ешь привычных сладостей и каждый день делаешь зарядку. Обещание себе на 21 день выполнить легко, ведь это может каждый из нас.

Тренер &quot;Зважені та щасливі&quot; дала советы, как мотивировать себя похудеть
Марина Боржемская мотивирует на легкое похудение (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Сила человека находится внутри каждого из нас. И то, как мы ею воспользуемся, зависит также только от нас. Будьте смелыми в принятии решений и уверенными в том, что находитесь на верном пути!

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова пояснила, почему не стоит пить кофе на ночь.

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