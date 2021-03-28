Тренер "Зважені та щасливі" дала поради, як мотивувати себе схуднути

Всі ми знаємо приблизну схему схуднення: правильно харчуємося, більше рухаємося і налагоджуємо режим дня. Але іноді не вистачає зовсім крапельки мотивації, щоб це все втілити в життя. Де ж її взяти і як не розгубити, розповіла тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська.

Як мотивувати себе схуднути:

Визначте причину, яка привела вас до думки про схуднення. Це може бути що завгодно — проблеми зі здоров'ям, бажання гарно виглядати на фотосесії, можливість знову надіти улюблений купальник.



Як тільки ви твердо вирішили змінити своє життя — починайте в той же день. Ніяких "потім", "а от з понеділка", "як тільки доїм тортик" і тд.



Не поспішайте охопити все і відразу. Дайте собі і організму час звикнути до змін. Як тільки ви відчуваєте, що можете ще більше і краще — неодмінно робіть! Вірте в себе і постійно хваліть!



Забудьте фразу "я не зможу". Відкидайте всі ваші страхи і слабкості! Ваш шлях до стрункості, краси і здоров'ю починається саме з вас, і ваших зусиль.





Ставте собі міні-цілі на місяць. Адже ви знаєте, що за 21 день ви можете повністю змінити своє життя? Для того, щоб зрушити з мертвої точки, існує дуже простий і дієвий спосіб — робити це кожен день протягом 21 дня. А далі все відбувається вже за звичкою на автоматі.



Важко адже уявити, що цілий рік ти не їси звичних солодощів і кожен день робиш зарядку. Обіцянку собі на 21 день виконати легко, адже це може кожен з нас.



Марина Боржемська мотивує на легке схуднення (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Сила людини знаходиться всередині кожного з нас. І те, як ми нею скористаємося, залежить лише від нас. Будьте сміливими у прийнятті рішень і впевненими в тому, що знаходитеся на вірному шляху!