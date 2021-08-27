Трихолог раскрыла правду о популярной домашней маске для волос и дала правильный рецепт

Желатин - частично гидролизированный белок коллаген, полученный в результате переработки соединительной ткани животных.

Ключевое слово - белок. Ведь именно белок является основной составляющей наших волос. И именно ним можно заполнить пустоты и трещины, которые образовались на волосе в результате окрашиваний и прочих манипуляций.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть в этой маске и минусы. Во-первых, желатин, обволакивая волос, создает невидимую, но достаточно тяжелую, оболочку. Поэтому маска не рекомендуется для тонких и слабых волос, лишенных объема. Во-вторых, при реактивном выпадении такая маска может усилить выпадение волос. И, в-третьих, маска из желатина, при частом применении, может накапливаться на волосах, утяжеляя их и делая волосы тусклыми и безжизненными на вид.

Поэтому, если вы любите эти маски, то между ними нужно делать перерывы, давая маске время вымыться, или мыть волосы с помощью шампуня для глубокой очистки волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вот и правильный рецепт:

1 ст.л. желатина

3 ст.л. горячей воды.

Когда желатин полностью растворится, добавить 1 ст.л. любой маски или бальзама для волос.

Нанести на чистые вымытые влажные волосы, завернуть полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Через час прополоскать теплой водой.