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Трихолог раскрыла правду о популярной домашней маске для волос и дала правильный рецепт

Автор: Ольвия Агаркова

Маска из желатина - кто же не слышал о ней? Одни восторгаются, другие - категорически против. Давайте разбирать, чем хороша эта маска, а кому от нее следует отказаться.

В этом поможет трихолог Лариса Пономаренко, которая на странице в Instagram поделилась рецептом желатиновой маски для волос и раскрыла правду об этом "чудо-средстве".

Желатин - частично гидролизированный белок коллаген, полученный в результате переработки соединительной ткани животных.

Ключевое слово - белок. Ведь именно белок является основной составляющей наших волос. И именно ним можно заполнить пустоты и трещины, которые образовались на волосе в результате окрашиваний и прочих манипуляций.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть в этой маске и минусы. Во-первых, желатин, обволакивая волос, создает невидимую, но достаточно тяжелую, оболочку. Поэтому маска не рекомендуется для тонких и слабых волос, лишенных объема. Во-вторых, при реактивном выпадении такая маска может усилить выпадение волос. И, в-третьих, маска из желатина, при частом применении, может накапливаться на волосах, утяжеляя их и делая волосы тусклыми и безжизненными на вид.

Поэтому, если вы любите эти маски, то между ними нужно делать перерывы, давая маске время вымыться, или мыть волосы с помощью шампуня для глубокой очистки волос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вот и правильный рецепт:

1 ст.л. желатина
3 ст.л. горячей воды.

Когда желатин полностью растворится, добавить 1 ст.л. любой маски или бальзама для волос.

Нанести на чистые вымытые влажные волосы, завернуть полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Через час прополоскать теплой водой.

Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова рассказала, что влияет на процессы старения и как их замедлить.

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