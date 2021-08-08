Как убрать постакне в домашних условиях: косметолог поделилась проверенным рецептом

Постакне – неприятные последствия и визуальное напоминание об угревой сыпи, указывающие на глубину поражения кожи. Но есть приятна новость – их можно убрать и уменьшить видимость.
Косметолог Яна Смирнова на странице в Instagram предложила сделать проверенную маску для лица.
Все ингредиенты перемолоть в блендере, разбавить полученный порошок водой порционно, нанести как маску и оставить на 3 минуты. Эффект можно оценить уже через две недели.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также эксперт рассказала о связи психосоматики и проблем с кожей. Уход в порядке, врачи болезней не нашли, а проблемы с кожей есть. Что делать? Думать!
Нервная система и кожа формируются из одной и той же ткани. Между ними прямая связь. Мысли влияют на весь организм, но кожа самая уязвимая. Это граница между внешним и внутренним. И если между ними дисбаланс, все отражается на лице. Вот пару примеров нелюбви, которые прмо влияют на состояние кожи:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Косметолог предложила простой и бесхитростный тест. Нужно описать свою кожу. Например, молодая и красивая, тусклая и проблемная, нежная и тонкая, уставшая, без тонуса, чувствительная и проблемная. Попробуйте. Скорее всего, так вы характеризуете и всю себя. Если описание не очень, то пора менять отношение.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, какой подушке отдать предпочтение, чтобы избежать преждевременного появления морщин.