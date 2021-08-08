Як прибрати постакне в домашніх умовах: косметолог поділилася перевіреним рецептом

Постакне - неприємні наслідки і візуальне нагадування про вугрові висипання, що вказують на глибину ураження шкіри. Але є приємна новина - їх можна прибрати і зменшити видимість.
Косметолог Яна Смірнова на сторінці в Instagram запропонувала зробити перевірену маску для обличчя.
Всі інгредієнти перемолоти в блендері, розбавити отриманий порошок водою порційно, нанести як маску і залишити на 3 хвилини. Ефект можна оцінити вже через два тижні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також експерт розповіла про зв'язок психосоматики і проблем зі шкірою. Догляд в порядку, лікарі хвороб не знайшли, а проблеми зі шкірою є. Що робити? Думати!
Нервова система і шкіра формуються з однієї і тієї ж тканини. Між ними прямий зв'язок. Думки впливають на весь організм, але шкіра найбільш вразлива. Це межа між зовнішнім і внутрішнім. І якщо між ними дисбаланс, все відбивається на обличчі. Ось пару прикладів нелюбові до себе, що прямо впливають на стан шкіри:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Косметолог запропонувала простий і нехитрий тест. Потрібно описати свою шкіру. Наприклад, молода і красива, тьмяна і проблемна, ніжна і тонка, втомлена, без тонусу, чутлива і проблемна. Спробуйте. Швидше за все, так ви характеризуєте і всю себе. Якщо опис не дуже, то пора міняти ставлення.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла, який подушці віддати перевагу, щоб уникнути передчасної появи зморшок.