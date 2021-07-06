UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как ухаживать за волосами летом: подробная инструкция от парикмахера

Автор: Марина Настевич

Солнце и соленая вода - очень сушит волосы. Поэтому летом им нужна особая защита и уход:

Парикмахер-блогер рассказала в Instagram, как же правильно ухаживать за волосами, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми.

Правила летнего ухода за волосами:

1. Головной убор - самая лучшая защита твоих волос

2. Не обязательно использовать какую-то летнюю серию ухода. Все остается прежним: уход подбирается исключительно под тип волос и кожи головы.

Для защиты - подойдёт твоя термозащита! Полимеры в составе - с этим вполне справятся. Никакой уход не защищает на 100%, а лишь снижает вред. Самое важное для лета - это несмываемый уход. Это защита волос и цвета!

3. В идеале во время купания в соленой воде нужно нанести на длину, например, бальзам или маску или несмывашку - опять-таки для защиты от сухости.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Кожа головы жирнится ещё больше, поэтому пожалуйста, используй пилинг для дополнительного очищения. И хорошо промывающий шампунь + можно добавить сухой шампунь для объёма и устранения жирности.

5. Увлажняй длину еще больше! Обязательно схемы глубокого ухода (маска + шапочка + фен на 20 минут).

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь коже "пережить" жару.

Читайте LITE в Google News
волосыкрасота