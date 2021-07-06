Как ухаживать за волосами летом: подробная инструкция от парикмахера

Солнце и соленая вода - очень сушит волосы. Поэтому летом им нужна особая защита и уход:
Парикмахер-блогер рассказала в Instagram, как же правильно ухаживать за волосами, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми.
1. Головной убор - самая лучшая защита твоих волос
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2. Не обязательно использовать какую-то летнюю серию ухода. Все остается прежним: уход подбирается исключительно под тип волос и кожи головы.
Для защиты - подойдёт твоя термозащита! Полимеры в составе - с этим вполне справятся. Никакой уход не защищает на 100%, а лишь снижает вред. Самое важное для лета - это несмываемый уход. Это защита волос и цвета!
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3. В идеале во время купания в соленой воде нужно нанести на длину, например, бальзам или маску или несмывашку - опять-таки для защиты от сухости.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Кожа головы жирнится ещё больше, поэтому пожалуйста, используй пилинг для дополнительного очищения. И хорошо промывающий шампунь + можно добавить сухой шампунь для объёма и устранения жирности.
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5. Увлажняй длину еще больше! Обязательно схемы глубокого ухода (маска + шапочка + фен на 20 минут).
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как помочь коже "пережить" жару.