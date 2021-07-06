Как ухаживать за волосами летом: подробная инструкция от парикмахера

Правила летнего ухода за волосами:

1. Головной убор - самая лучшая защита твоих волос

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2. Не обязательно использовать какую-то летнюю серию ухода. Все остается прежним: уход подбирается исключительно под тип волос и кожи головы.

Для защиты - подойдёт твоя термозащита! Полимеры в составе - с этим вполне справятся. Никакой уход не защищает на 100%, а лишь снижает вред. Самое важное для лета - это несмываемый уход. Это защита волос и цвета!

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3. В идеале во время купания в соленой воде нужно нанести на длину, например, бальзам или маску или несмывашку - опять-таки для защиты от сухости.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Кожа головы жирнится ещё больше, поэтому пожалуйста, используй пилинг для дополнительного очищения. И хорошо промывающий шампунь + можно добавить сухой шампунь для объёма и устранения жирности.

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5. Увлажняй длину еще больше! Обязательно схемы глубокого ухода (маска + шапочка + фен на 20 минут).

Иллюстративное фото (pexels.com)