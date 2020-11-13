Украинские звезды поддержали оригинальный челлендж Freedom Jazz: все мы - богини!

Новый социальный мейнстрим задал girls-бэнд Freedom Jazz. После недавней публикации в украинском глянце фотосессии в купальниках без ретуши, которая дала большой отклик среди как женской, так и мужской аудитории, артистки запустили Instagram-челлендж в поддержку здорового бодипозитива и принятия себя.

Freedom Jazz (фото: пресс-служба группы)

Участницами челленджа стали девушки, которые делились своими фото без обработки и историями принятия себя и собственного тела со всеми его особенностями: у кого-то апельсиновая корочка на бедрах, у кого-то - растяжки после родов, у кого-то - высыпания или шрамы на коже, у кого-то - седые волосы.

"Растяжки, пигментные пятна, мимические морщины - все это не стыдно, а даже наоборот, недостатки, которые делают нас по-особенному индивидуальными", - написала одна из участниц.

Анастасия Кожевникова (фото из личного архива)

К челленджу присоединились и известные артистки, для которых "идеальная" внешность - это еще и формула успеха на сцене. На своем примере, они смело продемонстрировали, как можно влиять на Instagram-стереотипы и нести ценности нового мира "без ретуши".

"Я полностью поддерживаю Freedom Jazz! Ведь все мы - богини!" - отметила Злата Огневич.

Злата Огневич (фото из личного архива)

Dj NANA написала, что "каждая из нас прекрасна не только в Instagram, но и утром после пробуждения, и вечером, когда уставшие возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня".

Dj NANA​​​​​​​ (фото из личного архива)

"У каждого из нас есть комплексы, навязанные обществом, которые влияют на самооценку и ощущение себя. Сейчас я тоже на пути избавления от своих "загонов", без которых мне живется намного свободнее", - заявила KAREENA.

KAREENA (фото из личного архива)

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