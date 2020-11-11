Главное - не внешность или фигура: известный украинский дизайнер вывел формулу женской привлекательности

Дизайнер поделился секретом, на что "ведутся" мужчины в женщине

Андре Тан недавно рассказал, на какую одежду не стоит тратить деньги, что особенно актуально во времена карантина, список вещей, который не стоит покупать "за все деньги мира", - здесь. Ну а теперь знаменитый украинский дизайнер и вовсе сделал "невозможное": вывел ту самую формулу женской привлекательности в глазах мужчины. Итак, хотите знать, во что именно в женщине влюбляются мужчины?

Андре Тан: мужчины влюбляются не в фигуру (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Формула привлекательности. Мы постоянно рисуем себе в голове образ идеальной женщины… но, влюбившись, понимаем, что она отличается от картинки в нашем сознании. Что же на самом деле привлекает мужчин? Парадоксально, но для сильного пола самое главное - не внешность или фигура женщины, а ее отличительные странности.

Да, именно ее странности: непосредственность и ребячество. Любить что-то со страстью маленького ребенка, находить даже в самых незначительных мелочах безграничный интерес!

Это и привлекает мужчину - странноватый, немного детский, но такой настоящий мир, куда он хочет войти и раствориться, снять маску, которую носит в обществе, и просто побыть самим собой.

Ведь большинство из нас, мужчин, уже не могут так… Мы холодные и закостеневшие… Умоляю, не прячьте свой внутренний мир! Будьте самими собой, примите и, главное, полюбите свои странности. Ведь именно в них мы и влюбляемся!", - признался Андре.

"Шикарная мысль", "Класнючо", "А я думала, що фігура, тепер помудрішала", "Спасибо, ободряющий пост!", "В точку, сто процентов", - отреагировали на такой пост пользователи сети.

Напомним, что украинский стилист рассказала, как превратиться в парижанку на раз два: нужно вдохновиться этими образами из нашумевшего сериала "Эмили в Париже".