Уменьшит шелушение и добавить объем: секреты косметолога, как справиться сухостью губ

Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита. Защита от морозов, ветров, солнца. Наносить ее нужно тогда, когда кожу следует защитить (перед выходом на улицу, перед бассейном).



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В результате частого использования гигиенической помады кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.



Чем же тогда увлажнять губы? Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объеем губ!



Не всегда обязательно покупать отдельный крем для губ, можно заменить его вашим кремом для век, так как кожа губ и век схожа.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также в качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счеет содержания гиалуроновой кислоты в составе.

После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.