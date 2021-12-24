UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Уменьшит шелушение и добавить объем: секреты косметолога, как справиться сухостью губ

Автор: Ольвия Агаркова

Вечная зимняя проблема: губы часто сохнут, трескаются, обветриваются. Гигиеническая помада не помогает. И не поможет, но есть другие способы справиться с проблемой наверняка.

Какие именно, об это рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита. Защита от морозов, ветров, солнца. Наносить ее нужно тогда, когда кожу следует защитить (перед выходом на улицу, перед бассейном).


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В результате частого использования гигиенической помады кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.

Чем же тогда увлажнять губы? Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объеем губ!

Не всегда обязательно покупать отдельный крем для губ, можно заменить его вашим кремом для век, так как кожа губ и век схожа.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также в качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счеет содержания гиалуроновой кислоты в составе.

После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассекретила правду о натуральной косметике.

Читайте LITE в Google News
косметологияУход за лицомУход за кожей