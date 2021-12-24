Зменшить лущення і додасть об'єм: секрети косметолога, як впоратися з сухістю губ

Одна з частих помилок використання гігієнічної помади кілька разів на день, щоб зволожити губи. Гігієнічна помада - це не догляд! Це захист. Захист від морозів, вітрів, сонця. Наносити її потрібно тоді, коли шкіру слід захистити (перед виходом на вулицю, перед басейном).



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В результаті частого використання гігієнічної помади шкіра зневоднюється, і ми отримуємо зворотний ефект.



Чим же тоді зволожувати губи? Спеціальними кремами-бальзамами, масками. Вони зволожують і живлять губи, зменшують лущення, а професійні засоби запобігають першим ознаки старіння і навіть збільшують об'єм губ!



Не завжди обов'язково купувати окремий крем для губ, можна замінити його вашим кремом для повік, так як шкіра губ і повік схожа.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також в якості SOS-допомоги сухим і зневодненим губам підійдуть патчі. Вони інтенсивно зволожують і перетворюють губи за рахунок вмісту гіалуронової кислоти в складі.

Після їх використання губи будуть виглядати доглянутіше, свіже, трохи пухкіше, помада ляже рівніше. А якщо під патч нанести зволожуючу сироватку, ефект буде ще краще. Але не забувайте, що патчі - це не довгостроковий перспективний догляд, а саме миттєва допомога.