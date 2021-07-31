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Как устранить пигментацию в домашних условиях: эффективные рецепты

Автор: Марина Настевич

Самостоятельно в домашних условиях вполне возможно убрать не слишком выраженную пигментацию, не связанную с заболеваниями внутренних органов.

Врач-косметолог Станислав Арканников поделился в Instagram эффективными домашними рецептами, которые помогут осветлить кожу.

Домашние рецепты предназначены для быстрого устранения чаще сезонной пигментации, но ими желательно пользоваться постоянно, чтобы поддерживать достигнутый результат. ⠀

ЛИМОННЫЙ ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ(ВСЕСЕЗОННЫЙ).

  • 1 ч.л. тростникового сахара (если его нет, допустимо использовать обычный рафинад);⠀
  • 1 ч.л. меда;⠀
  • 5 мл лимонного сока;⠀
  • Половина чайной ложки оливкового масла.⠀

Все ингредиенты надо тщательно перемешать, круговыми массирующими движениями втереть в проблемные области. Процедуру нельзя делать чаще одного раза в неделю.⠀

ЗНАМЕНИТАЯ ОГУРЕЧНАЯ МАСКА

Благодаря уникальному составу, огурец прекрасно увлажняет, осветляет кожные покровы, оказывает омолаживающее и противовоспалительное воздействие.⠀

Две столовых ложки натертого огурца смешать с чайной ложкой меда. ⠀

Такая маска помогает вывести даже старческие пигментные пятна на лице. Наносим на кожу каждый день, пока не исчезнет пигментация.



Иллюстративное фото (pexels.com)

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ДОМАШНИЙ ТОНИК.⠀

  • Нарезать листики петрушки.⠀
  • Залить стаканом кипятка.⠀
  • Подержать на слабом огне 15 минут.⠀
  • Остудить.⠀
  • Влить 1 ч.л. лимонного сока, либо яблочного уксуса.⠀
  • Перелить в емкость с плотной крышкой.⠀


Полученной жидкостью протирать лицо дважды в день. Лосьон эффективно осветляет веснушки и пигментные пятна, придает коже свежесть, сияние, сужает поры. Хранить готовое средство нужно в холодильнике, не дольше двух недель. Во время его применения не выходить на улицу без солнцезащитного крема.⠀

На протяжение использования всех этих средств без исключения, при выходе на улицу ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) наносим любой солнцезащитный крем с индексом SPF 50+.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, на какой подушке лучше спать, чтобы избежать преждевременного появления морщин.

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