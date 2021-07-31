Как устранить пигментацию в домашних условиях: эффективные рецепты

Самостоятельно в домашних условиях вполне возможно убрать не слишком выраженную пигментацию, не связанную с заболеваниями внутренних органов.
Врач-косметолог Станислав Арканников поделился в Instagram эффективными домашними рецептами, которые помогут осветлить кожу.
Домашние рецепты предназначены для быстрого устранения чаще сезонной пигментации, но ими желательно пользоваться постоянно, чтобы поддерживать достигнутый результат. ⠀
ЛИМОННЫЙ ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ(ВСЕСЕЗОННЫЙ).
Все ингредиенты надо тщательно перемешать, круговыми массирующими движениями втереть в проблемные области. Процедуру нельзя делать чаще одного раза в неделю.⠀
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ЗНАМЕНИТАЯ ОГУРЕЧНАЯ МАСКА
Благодаря уникальному составу, огурец прекрасно увлажняет, осветляет кожные покровы, оказывает омолаживающее и противовоспалительное воздействие.⠀
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Две столовых ложки натертого огурца смешать с чайной ложкой меда. ⠀
Такая маска помогает вывести даже старческие пигментные пятна на лице. Наносим на кожу каждый день, пока не исчезнет пигментация.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ДОМАШНИЙ ТОНИК.⠀
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Полученной жидкостью протирать лицо дважды в день. Лосьон эффективно осветляет веснушки и пигментные пятна, придает коже свежесть, сияние, сужает поры. Хранить готовое средство нужно в холодильнике, не дольше двух недель. Во время его применения не выходить на улицу без солнцезащитного крема.⠀
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На протяжение использования всех этих средств без исключения, при выходе на улицу ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) наносим любой солнцезащитный крем с индексом SPF 50+.
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