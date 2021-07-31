Як усунути пігментацію в домашніх умовах: ефективні рецепти

Домашні рецепти призначені для швидкого усунення сезонної пігментації, але ними бажано користуватися постійно, щоб підтримувати досягнутий результат.

ЛИМОННИЙ ДОМАШНІЙ ПІЛІНГ (ВСЕСЕЗОННИЙ).

1 ч. л. тростинного цукру (якщо його немає, допустимо використовувати звичайний рафінад);⠀

1 ч. л. меду;⠀

5 мл лимонного соку;⠀

Половина чайної ложки оливкової олії.⠀

Всі інгредієнти треба ретельно перемішати, круговими масажними рухами втерти в проблемні області. Процедуру не можна робити частіше одного разу на тиждень.⠀

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ЗНАМЕНИТА ОГІРКОВА МАСКА

Завдяки унікальному складу, огірок прекрасно зволожує, освітлює шкірні покриви, надає омолоджуючу і протизапальну дію.⠀

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Дві столові ложки натертого огірка змішати з чайною ложкою меду. ⠀

Така маска допомагає вивести навіть старечі пігментні плями на обличчі. Наносимо на шкіру кожен день, поки не зникне пігментація.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ОСВІТЛЮЮЧИЙ ДОМАШНІЙ ТОНІК.⠀

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Нарізати листочки петрушки.⠀

Залити склянкою окропу.⠀

Потримати на слабкому вогні 15 хвилин.⠀

Остудити

Влити 1 ч.л. лимонного соку, або яблучного оцту.⠀

Перелити в ємність з щільною кришкою.⠀

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Отриманою рідиною протирати обличчя двічі на день. Лосьйон ефективно освітлює веснянки і пігментні плями, надає шкірі свіжість, сяйво, звужує пори. Зберігати готовий засіб потрібно в холодильнику, не довше двох тижнів. Під час його застосування не виходити на вулицю без сонцезахисного крему.⠀

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Протягом використання всіх цих засобів без винятку, при виході на вулицю ОБОВ'ЯЗКОВО (!) наносимо будь-який сонцезахисний крем з індексом SPF 50+.