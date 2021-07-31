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Як усунути пігментацію в домашніх умовах: ефективні рецепти

Автор: Марина Настевич

Самостійно в домашніх умовах цілком можливо прибрати не надто виражену пігментацію, не пов'язану із захворюваннями внутрішніх органів.

Лікар-косметолог Станіслав Арканніков поділився в Instagram ефективними домашніми рецептами, які допоможуть освітлити шкіру.

Домашні рецепти призначені для швидкого усунення сезонної пігментації, але ними бажано користуватися постійно, щоб підтримувати досягнутий результат.

ЛИМОННИЙ ДОМАШНІЙ ПІЛІНГ (ВСЕСЕЗОННИЙ).

  • 1 ч. л. тростинного цукру (якщо його немає, допустимо використовувати звичайний рафінад);⠀
  • 1 ч. л. меду;⠀
  • 5 мл лимонного соку;⠀
  • Половина чайної ложки оливкової олії.⠀

Всі інгредієнти треба ретельно перемішати, круговими масажними рухами втерти в проблемні області. Процедуру не можна робити частіше одного разу на тиждень.⠀

ЗНАМЕНИТА ОГІРКОВА МАСКА

Завдяки унікальному складу, огірок прекрасно зволожує, освітлює шкірні покриви, надає омолоджуючу і протизапальну дію.⠀

Дві столові ложки натертого огірка змішати з чайною ложкою меду. ⠀

Така маска допомагає вивести навіть старечі пігментні плями на обличчі. Наносимо на шкіру кожен день, поки не зникне пігментація.



Ілюстративне фото (pexels.com)

ОСВІТЛЮЮЧИЙ ДОМАШНІЙ ТОНІК.⠀

  • Нарізати листочки петрушки.⠀
  • Залити склянкою окропу.⠀
  • Потримати на слабкому вогні 15 хвилин.⠀
  • Остудити
  • Влити 1 ч.л. лимонного соку, або яблучного оцту.⠀
  • Перелити в ємність з щільною кришкою.⠀


Отриманою рідиною протирати обличчя двічі на день. Лосьйон ефективно освітлює веснянки і пігментні плями, надає шкірі свіжість, сяйво, звужує пори. Зберігати готовий засіб потрібно в холодильнику, не довше двох тижнів. Під час його застосування не виходити на вулицю без сонцезахисного крему.⠀

Протягом використання всіх цих засобів без винятку, при виході на вулицю ОБОВ'ЯЗКОВО (!) наносимо будь-який сонцезахисний крем з індексом SPF 50+.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла, на якій подушці краще спати, щоб уникнути передчасної появи зморшок.

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