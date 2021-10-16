Не усугубить, а помочь: косметолог научила выбирать крем для холодного времени года

В интернете на запрос "отличие питательного крема от увлажняющего", вы обнаружите ответ: "в увлажняющем больше воды, в питательном - жира. Зимой стоит избавиться от увлажняющего крема, так как он будет замерзать на коже".



Пишут такие статьи, видимо, те, кто плохо учился в школе, и не знает нашу температуру тела. Температура замерзания точно не 36.6. Крем на коже замерзнуть не может. Никак. Да, зимний крем будет отличаться от летнего. Но делить их по названию на упаковке неправильно.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зимой мы отдадим предпочтение более плотным текстурам крема. А достигается эта текстура разными способами, в том числе концентрацией масел в составе.



Например, в креме для молодой кожи концентрация масел будет меньше, а для возрастной, соответственно, больше. Причем масла допустимы как в зимнем, так и летнем креме, но текстура у этих кремов будет разная.



Есть такая кожа, которой масла не подходят. Тогда на помощь приходят кремы oil free.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но как же тогда такой крем защитит кожу? В креме oil free - это может быть dimethicone, который эко блогеры панически блокируют. От незнания, разумеется. Почему?

Dimethicone - это силикон. Он создает защитную пленку, заполняет все неровности и шероховатости, делает кожу ровной. Такой крем идеально подойдет очень чувствительной коже, которая остро реагирует на ветер и мороз. Если мы не создадим защитные условия для такой кожи, она будет страдать. И силикон в данном случае выполнит свою задачу.

Сухая и обезвоженная кожа - это травмированная кожа. Ей тоже нужны защитные условия. И жирной коже тоже. Любой. И в каждом конкретном случае мы рассматриваем задачи, которые нужно решить, не усугубив ситуацию, а наоборот - помочь.



Поэтому если мы будем делить кремы только по названию (увлажняющий/питательный), мы никогда не получим желаемого результата от ухода.