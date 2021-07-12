Увлажненные и здоровые: как правильно и без вреда сушить волосы

Не носи полотенце на мокрых волосах слишком долго. Волосы от этого “запариваются”. Исключение составляют мокрые волосы с нанесенной маской для волос.



Не сушить волосы горячим воздухом. Лучше снизить температуру, ведь чем горячее фен, тем больше влаги теряют волосы, а ее там и так не много.



Не направлять горячий воздух на кожу головы. От перегрева страдает как кожа (сосуды, сальные железы, сбивается цикл обновления клеток кожи), так и корни волос.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сушить волосы стоя или наклонив голову вперед - не имеет значения. Кто-то считает, что от такого положения можно увеличить визуальный объем волос, но это не так. Объем можно увеличить, подняв корень, а для этого нужен горячий и прицельно направленный поток воздуха.

Идеальный вариант - фен комфортной температуры (не жарко и не холодно). Не досушить волосы до сухого состояния, а оставить их немного влажными. Тогда вода не испарится вся, а останется, хоть и в не большом количестве, в толще волоса.



А также используй два важных этапа укладки:

Для начала - увлажнение! Во время сушки влага теряется, поэтому перед сушкой - нужно максимально ее восполнить.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Защита! Если честно, то и с защитой можно повредить волосы, а без нее и подавно! Обязательно используй термозащиту после каждого мытья волос и перед сушкой феном (использованием выпрямляющих щипцов или плойки). Дать волосам влагу - это важно, но еще важнее ее там удержать! Ведь только увлажненный волос - упругий, гибкий и не ломается.



Укладочные средства (пенки, гели, стайлеры, лаки для волос) - они не несут вред волосам, но нужно помнить, что они могут накапливаться на коже головы. Поэтому нужно их время от времени смывать.