ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 12:12
Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Крем для рук - одно из самых необходимых средств по уходу за кожей. К сожалению, эта зона предательски выдает возраст женщины. Появляется сухость, пигментация, меняется рельеф кожи. К тому же, молодая кожа рук тоже может выглядеть неопрятно и быть сухой, раздраженной, в трещинках.

Косметолог Тамара Ануфриева на странице в Instagram научила выбирать крем для рук, коорые поможет решит ряд проблем с кожей.

Как и лицо, руки подвергаются огромному влиянию неблагоприятных внешних факторов. Поэтому и уход должен быть серьезным.

В нашем климате только летом кожа рук может выглядеть нормально. В остальное время - сухость, раздражения, трещины практически у всех.

Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кремы для рук могут быть увлажняющие, питательные, защитные, антивозрастные, восстанавливающие.

Самые легкие по текстуре - увлажняющие. Их состав не призван заживлять микротрещинки и снимать раздражение, если этот крем произведен известными брендами массмаркета.

Питательные, защитные и восстанавливающие кремы должны содержать воск, масла, витамины А, Е, В5, антиоксиданты, пантенол, ланолин солнцезащитные фильтры, силиконы, сквалан, церамиды.

Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В антивозрастные добавляют коллаген, ретинол, гиалуроновую кислоту.

Приятные ароматические отдушки и красивые тюбики - это не принципы, по которым нужно выбирать крем для решения проблем кожи рук. Состав - это главное! Даже такой известный компонент как глицерин из-за низкой степени очистки может навредить. Кроме этого, в дешевых кремах не может быть на 100% безопасных компонентов.

Напомним, что ранее кометолог Евгения Седина научила бороться с расширенными порами на лице.

Читайте LITE в Google News
косметология Уход за кожей
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду
Комаровский срочно обратился к СМИ из-за COVID: пожалуйста, покажите людям правду