Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук

Крем для рук - одно из самых необходимых средств по уходу за кожей. К сожалению, эта зона предательски выдает возраст женщины. Появляется сухость, пигментация, меняется рельеф кожи. К тому же, молодая кожа рук тоже может выглядеть неопрятно и быть сухой, раздраженной, в трещинках.

Косметолог Тамара Ануфриева на странице в Instagram научила выбирать крем для рук, коорые поможет решит ряд проблем с кожей.

Как и лицо, руки подвергаются огромному влиянию неблагоприятных внешних факторов. Поэтому и уход должен быть серьезным.

В нашем климате только летом кожа рук может выглядеть нормально. В остальное время - сухость, раздражения, трещины практически у всех.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кремы для рук могут быть увлажняющие, питательные, защитные, антивозрастные, восстанавливающие.

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Самые легкие по текстуре - увлажняющие. Их состав не призван заживлять микротрещинки и снимать раздражение, если этот крем произведен известными брендами массмаркета.

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Питательные, защитные и восстанавливающие кремы должны содержать воск, масла, витамины А, Е, В5, антиоксиданты, пантенол, ланолин солнцезащитные фильтры, силиконы, сквалан, церамиды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В антивозрастные добавляют коллаген, ретинол, гиалуроновую кислоту.

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Приятные ароматические отдушки и красивые тюбики - это не принципы, по которым нужно выбирать крем для решения проблем кожи рук. Состав - это главное! Даже такой известный компонент как глицерин из-за низкой степени очистки может навредить. Кроме этого, в дешевых кремах не может быть на 100% безопасных компонентов.