UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Увлажняет и сохраняет молодость: косметолог научила выбирать правильный крем для рук

Автор: Ольвия Агаркова

Крем для рук - одно из самых необходимых средств по уходу за кожей. К сожалению, эта зона предательски выдает возраст женщины. Появляется сухость, пигментация, меняется рельеф кожи. К тому же, молодая кожа рук тоже может выглядеть неопрятно и быть сухой, раздраженной, в трещинках.

Косметолог Тамара Ануфриева на странице в Instagram научила выбирать крем для рук, коорые поможет решит ряд проблем с кожей.

Как и лицо, руки подвергаются огромному влиянию неблагоприятных внешних факторов. Поэтому и уход должен быть серьезным.

В нашем климате только летом кожа рук может выглядеть нормально. В остальное время - сухость, раздражения, трещины практически у всех.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кремы для рук могут быть увлажняющие, питательные, защитные, антивозрастные, восстанавливающие.

Самые легкие по текстуре - увлажняющие. Их состав не призван заживлять микротрещинки и снимать раздражение, если этот крем произведен известными брендами массмаркета.

Питательные, защитные и восстанавливающие кремы должны содержать воск, масла, витамины А, Е, В5, антиоксиданты, пантенол, ланолин солнцезащитные фильтры, силиконы, сквалан, церамиды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В антивозрастные добавляют коллаген, ретинол, гиалуроновую кислоту.

Приятные ароматические отдушки и красивые тюбики - это не принципы, по которым нужно выбирать крем для решения проблем кожи рук. Состав - это главное! Даже такой известный компонент как глицерин из-за низкой степени очистки может навредить. Кроме этого, в дешевых кремах не может быть на 100% безопасных компонентов.

Напомним, что ранее кометолог Евгения Седина научила бороться с расширенными порами на лице.

Читайте LITE в Google News
косметологияУход за кожей