Весеннее обновление: топ-5 бьюти-секретов Златы Огневич

На снимках Злата позирует у зеркала, подрумянивает щечки, а также запечатлена сидящей на стуле в спальне. Звезда примерила пикантный образ - удлиненную белую рубашку, поверх которой надет черный корсет, декорированный цепями. Завершают соблазнительный лук туфли на высоком каблуке и красивая укладка.

"У каждой из нас есть свои бьюти-секреты", - отметила знаменитость.

Топ-5 секретов красоты от Златы Огневич:

Я делаю каждую весну сет из 5-ти пилингов, они называются "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице.

Общий лифтинг лица при помощи специального лазера, причём результат- с одной процедуры и очень долго держится.



Злата Огневич восхитила красотой и аппетитными формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Каждую весну ( и глубокую осень ) я делаю серию из 20-ти массажей кожи головы аппаратом Дарсонваль. Его придумал французский учёный. Если кратко: аппарат даёт разряды током.

И, конечно, массаж. В данном случае - аппаратный массаж LPG. Тоже французское изобретение. Обожаю французов именно за это.

Мой косметолог разработала схему чистки организма и скоро я к ней приступлю. Важно делать детокс организма после зимы.

Подписчики по достоинству оценили эффектные фото и засыпали Злату комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.