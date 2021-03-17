Весеннее обновление: топ-5 бьюти-секретов Златы Огневич

Многие девушки с приходом весны задумываются о том, что пора бы "почистить перышки" и навести красоту. Звезды - не исключение. Так, украинская певица Злата Огневич решила поделиться с поклонниками своими секретами красоты и молодости, а заодно и узнать, какие лайфхаки помогают другим.
На своей странице в Instagram артистка перечислила процедуры и приемы, к которым прибегает регулярно. Публикацию она сопроводила атмосферными черно-белыми фото.
На снимках Злата позирует у зеркала, подрумянивает щечки, а также запечатлена сидящей на стуле в спальне. Звезда примерила пикантный образ - удлиненную белую рубашку, поверх которой надет черный корсет, декорированный цепями. Завершают соблазнительный лук туфли на высоком каблуке и красивая укладка.
"У каждой из нас есть свои бьюти-секреты", - отметила знаменитость.
Топ-5 секретов красоты от Златы Огневич:
Злата Огневич восхитила красотой и аппетитными формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики по достоинству оценили эффектные фото и засыпали Злату комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.
Напомним, ранее Злата Огневич восхитила аппетитными формами, игриво показав бедра.
К слову, Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.