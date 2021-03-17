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Весеннее обновление: топ-5 бьюти-секретов Златы Огневич

Автор: Lite

Многие девушки с приходом весны задумываются о том, что пора бы "почистить перышки" и навести красоту. Звезды - не исключение. Так, украинская певица Злата Огневич решила поделиться с поклонниками своими секретами красоты и молодости, а заодно и узнать, какие лайфхаки помогают другим.

На своей странице в Instagram артистка перечислила процедуры и приемы, к которым прибегает регулярно. Публикацию она сопроводила атмосферными черно-белыми фото.

На снимках Злата позирует у зеркала, подрумянивает щечки, а также запечатлена сидящей на стуле в спальне. Звезда примерила пикантный образ - удлиненную белую рубашку, поверх которой надет черный корсет, декорированный цепями. Завершают соблазнительный лук туфли на высоком каблуке и красивая укладка.

"У каждой из нас есть свои бьюти-секреты", - отметила знаменитость.

Топ-5 секретов красоты от Златы Огневич:

  • Я делаю каждую весну сет из 5-ти пилингов, они называются "социальные", так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице.
  • Общий лифтинг лица при помощи специального лазера, причём результат- с одной процедуры и очень долго держится.


Злата Огневич восхитила красотой и аппетитными формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

  • Каждую весну ( и глубокую осень ) я делаю серию из 20-ти массажей кожи головы аппаратом Дарсонваль. Его придумал французский учёный. Если кратко: аппарат даёт разряды током.
  • И, конечно, массаж. В данном случае - аппаратный массаж LPG. Тоже французское изобретение. Обожаю французов именно за это.
  • Мой косметолог разработала схему чистки организма и скоро я к ней приступлю. Важно делать детокс организма после зимы.

Подписчики по достоинству оценили эффектные фото и засыпали Злату комплиментами по поводу ее красоты и фигуры.

  • В чёрно-белом фото есть своя магия, шикарно!!!
  • Неймовірна!
  • Злата Вы прелесть!
  • Запальна)
  • Очень елегантно!
  • Краса
  • Ух ти красотка
  • Красивейшаааая, Злата
  • Ух які ножки, дівчина клас
  • Златушка, ти просто супер! Молодчинка, так тримати, твоя активність просто зашкалює

Напомним, ранее Злата Огневич восхитила аппетитными формами, игриво показав бедра.

К слову, Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.

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Новости Украины Злата Огневич
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