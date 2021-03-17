Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич

На знімках Злата позує біля дзеркала, коли рум'янить щічки, а також відображена сидячою на стільці в спальні. Зірка приміряла пікантний образ - подовжену білу сорочку, поверх якої надітий чорний корсет, декорований ланцюгами. Завершують спокусливий лук туфлі на високому каблуці і красива укладка.

"У кожної з нас є свої б'юті-секрети", - зазначила знаменитість.

Топ-5 секретів краси від Злати Огневич:

Я роблю кожну весну сет з 5-ти пілінгів, вони називаються "соціальні", так як дозволяють відразу виходити в люди, а не відсиджуватися вдома, зі скоринкою на обличчі.

Загальний ліфтинг обличчя за допомогою спеціального лазера, причому результат - з однієї процедури і дуже довго тримається.



Злата Огневич захопила красою і апетитними формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Щовесни ( і глибоку осінь ) я роблю серію з 20-ти масажів шкіри голови апаратом Дарсонваль. Його придумав французький учений. Якщо коротко: апарат дає розряди струмом.

І, звичайно, масаж. В даному випадку - апаратний масаж LPG. Теж французьке винахід. Обожнюю французів саме за це.

Мій косметолог розробила схему очищення організму і скоро я розпочну. Важливо робити детокс організму після зими.

Підписники по достоїнству оцінили ефектні фото і засипали Злату компліментами з приводу її краси і фігури.