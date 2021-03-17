Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич

Багато дівчат з приходом весни замислюються про те, що пора б "почистити пір'ячко" і навести красу. Зірки - не виняток. Так, українська співачка Злата Огневич вирішила поділитися з шанувальниками своїми секретами краси і молодості, а заодно і дізнатися, які лайфхаки допомагають іншим.
На своїй сторінці в Instagram артистка перерахувала процедури і прийоми, до яких вдається регулярно. Публікацію вона супроводила атмосферними чорно-білими фото.
На знімках Злата позує біля дзеркала, коли рум'янить щічки, а також відображена сидячою на стільці в спальні. Зірка приміряла пікантний образ - подовжену білу сорочку, поверх якої надітий чорний корсет, декорований ланцюгами. Завершують спокусливий лук туфлі на високому каблуці і красива укладка.
"У кожної з нас є свої б'юті-секрети", - зазначила знаменитість.
Топ-5 секретів краси від Злати Огневич:
Злата Огневич захопила красою і апетитними формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники по достоїнству оцінили ефектні фото і засипали Злату компліментами з приводу її краси і фігури.
Нагадаємо, раніше Злата Огневич захопила апетитними формами, грайливо показавши стегна.
До речі, Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.