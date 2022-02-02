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К весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образ

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Среда 02 февраля 2022 11:32
К весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образ Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Бизнесвумен и модель Эмили Ратаковски примерила новый образ, перекрасив волосы в ярко-рыжий оттенок. Этот эксперимент стал одним из многих за последнее время: ранее звезда демонстрировала необычную стрижку с французской челкой и новое окрашивание.

И хотя Эмили наверняка не решится оставить его надолго, цвет заметно оживил ее образ.

Бренд нижнего белья, купальников, а с недавнего времени и просто одежды Эмили – Inamorata – пользуется огромной популярностью. Так что коллекции звезда выпускает одна за другой. А моделью чаще всего выступает сама.

К весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образК весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образК весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образК весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образ

Эмили с новой прической (фото: instagram.com/inamoratawoman)

В этот раз Ратаковски продемонстрировала бархатные купальники в нескольких оттенках, включая бледно-голубой и цвета дикой орхидеи. Но разумеется, больше всего внимания привлек ее бьюти-образ.

Девушка предстала с огненно-рыжими волосами, которые были уложены легкими волнами. Скорее всего, для съемки использовался парик. Но оттенок очень понравился поклонникам эпатажной звезды. Также вполне вероятно, что Рата вновь готовится стать блондинкой, а потому мастер постепенно осветляет ее темно-каштановые волосы.

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Эмили Ратаковски
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