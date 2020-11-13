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Внимание на губы: Барбара Палвин показала, как в два приема сделать образ роскошным

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 19:21
Внимание на губы: Барбара Палвин показала, как в два приема сделать образ роскошным Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Ольга Турчаникова

Берем на заметку!

Барбара Палвин - "ангел" Victoria's Secret и по совместительству лицо косметической линии Armani - обожает делиться постами на тему красоты и моды. Не так давно венгерская супермодель рассказала, в чем проводит локдаун и в чем предпочитает выходить в свет. А несколько последних постов в своем блоге звезда посвятила макияжу для вечерних и торжественных образов.

Внимание на губы: Барбара Палвин показала, как в два приема сделать образ роскошным

Новый образ Барбары (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Новое фото Барбары посвящено культовому продукту для создания классического вечернего макияжа - красной помаде. Модель использует свой любимый оттенок, который отлично подчеркнул природную красоту девушки. Образ с яркими губами всегда предполагает безупречный тон, и Палвин для этого использовала продукт той же косметической марки.

В дополнение к луку звезде добавили накладные ресницы, нижний ряд не прокрашивая вовсе, что помогло добавить нотку драматизма. А брови оставили мягкими, без четких линий. Голубизну глаз подчеркнул светло-коричневый оттенок теней, нанесенный на веки и подбровное пространство. Чтобы сделать образ еще более завершенным, его создатели продумали детали. Так, цвет маникюра точно совпадает с губами.

Внимание на губы: Барбара Палвин показала, как в два приема сделать образ роскошным

Палвин к лицу яркие губы (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара рассказала, что продукты, которые она использует - ее любимые. Всего пара шагов - и образ становится по-настоящему роскошным. "За кулисами @armanibeauty на @mtvema! Использование моих 2 любимых продуктов для идеального финального лука. • Тональный крем My Armani To Go для легкого / быстрого восстановления. • Матовая помада Rouge D’Armani - идеальная красная помада!".

Ранее модель показала еще один вечерний образ, где акцент сделан на яркие губы.

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