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Увага на губи: Барбара Палвін показала, як у два прийоми зробити образ розкішним

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 19:21
Увага на губи: Барбара Палвін показала, як у два прийоми зробити образ розкішним Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Ольга Турчанікова

Беремо до уваги!

Барбара Палвін - "ангел" Victoria's Secret і за сумісництвом обличчя косметичної лінії Armani - обожнює ділитися постами на тему краси і моди. Не так давно угорська супермодель розповіла, в чому проводить локдаун і в чому любить виходити в світ. А кілька останніх постів в своєму блозі зірка присвятила макіяжу для вечірніх та урочистих образів.

Увага на губи: Барбара Палвін показала, як у два прийоми зробити образ розкішним

Новий образ Барбари (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нове фото Барбари присвячене культовому продукту для створення класичного вечірнього макіяжу - червоній помаді. Модель використовує свій улюблений відтінок, який відмінно підкреслив природну красу дівчини. Образ з яскравими губами завжди передбачає бездоганний тон, і Палвін для цього використовувала продукт тієї ж косметичної марки.

На додаток до лука зірці додали накладні вії, нижній ряд не підмальовуючи зовсім, що допомогло додати нотку драматизму. А брови залишили м'якими, без чітких ліній. Блакить очей чудово підкреслив світло-коричневий відтінок тіней, нанесений на повіки і подбровний простір. Щоб зробити образ ще більш завершеним, його творці продумали деталі. Так, колір манікюру точно збігається з губами.

Увага на губи: Барбара Палвін показала, як у два прийоми зробити образ розкішним

Палвін до лиця яскраві губи (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара розповіла, що продукти, які вона використовує - її улюблені. Всього пара кроків - і образ стає по-справжньому розкішним. "За лаштунками @armanibeauty на @mtvema! Використання моїх 2 улюблених продуктів для ідеального фінального лука. • Тональний крем My Armani To Go для легкого/швидкого відновлення. • Матова помада Rouge d'armani - ідеальна червона помада!".

Раніше модель показала ще один вечірній образ, де акцент зроблений на яскраві губи.

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