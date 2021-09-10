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Внимание на прическу: 52-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодого внешнего вида

Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес представила в Венеции новую линию своего косметического бренда JLO Beauty. На презентации она появилась в роскошном сдержанном образе, с безупречным макияжем и новой прической.

Певица и актриса сделала пост, в котором поклонников, как всегда, заинтересовал ее цветущий внешний вид.

52-летняя звезда славится своим молодым внешним видом. По словам самой Дженнифер, оставаться такой ей помогает правильный образ жизни, позитивное отношение к ней, а также грамотный уход. Но бьюти-приемы лучших мастеров индустрии также работают.

Дженнифер Лопес с новой прически (фото: instagram.com/jlo)

К примеру, Лопес делает окрашивание, которое зрительно освежает цвет лица и придает всему образу жизнерадостность и легкость. Накануне своего визита в Италию певица обновила его, добавив больше светлых прядей, которые имитируют блики солнца в волосах. Они мгновенно подчеркнули лучезарную улыбку и сияющие глаза дивы. Образ тут же стал еще более гармоничным и ярким. Берем на заметку!

К слову, в Венецию Дженнифер отправилась в компании своего возлюбленного Бена Аффлека. В рамках фестиваля состоится премьера фильм "Последняя дуэль" с участием актера. Сразу по приезде пара пошла гулять живописными улочками, тут же приковав к себе внимание.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес прекратила все общение с экс-женихом Алексом Родригесом.

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