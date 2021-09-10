Увага на зачіску: 52-річна Дженніфер Лопес розкрила секрет молодого зовнішнього вигляду

52-річна зірка славиться своїм молодим зовнішнім виглядом. За словами самої Дженніфер, залишатися такою їй допомагає правильний спосіб життя, позитивне ставлення до нього, а також грамотний догляд. Але б'юті-прийоми кращих майстрів індустрії також працюють.

Дженніфер Лопес з новою зачіскою (фото: instagram.com/jlo)

Наприклад, Лопес робить фарбування, яке візуально освіжає колір обличчя і надає всьому образу життєрадісність і легкість. Напередодні свого візиту до Італії співачка оновила його, додавши більше світлих пасом, які імітують відблиски сонця у волоссі. Вони миттєво підкреслили променисту посмішку і сяючі очі діви. Образ тут же став ще більш гармонійним і яскравим. Беремо на замітку!

До слова, до Венеції Дженніфер вирушила в компанії свого коханого Бена Аффлека. В рамках фестивалю відбудеться прем'єра фільм "Остання дуель" за участю актора. Відразу з прибуттям у Венецію пара пішла гуляти мальовничими вуличками, тут же прикувавши до себе увагу.