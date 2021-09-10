RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Увага на зачіску: 52-річна Дженніфер Лопес розкрила секрет молодого зовнішнього вигляду

Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес представила у Венеції нову лінію свого косметичного бренду JLO Beauty. На презентації вона з'явилася в розкішному стриманому образі, з бездоганним макіяжем і новою зачіскою.

Співачка і актриса зробила пост, в якому шанувальників, як завжди, зацікавив її квітучий зовнішній вигляд.

52-річна зірка славиться своїм молодим зовнішнім виглядом. За словами самої Дженніфер, залишатися такою їй допомагає правильний спосіб життя, позитивне ставлення до нього, а також грамотний догляд. Але б'юті-прийоми кращих майстрів індустрії також працюють.

Дженніфер Лопес з новою зачіскою (фото: instagram.com/jlo)

Наприклад, Лопес робить фарбування, яке візуально освіжає колір обличчя і надає всьому образу життєрадісність і легкість. Напередодні свого візиту до Італії співачка оновила його, додавши більше світлих пасом, які імітують відблиски сонця у волоссі. Вони миттєво підкреслили променисту посмішку і сяючі очі діви. Образ тут же став ще більш гармонійним і яскравим. Беремо на замітку!

До слова, до Венеції Дженніфер вирушила в компанії свого коханого Бена Аффлека. В рамках фестивалю відбудеться прем'єра фільм "Остання дуель" за участю актора. Відразу з прибуттям у Венецію пара пішла гуляти мальовничими вуличками, тут же прикувавши до себе увагу.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес припинила все спілкування з екс-нареченим Алексом Родрігесом.

Читайте LITE в Google News
Дженніфер ЛопесШоу-бізнес