UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Без воспалений и акне: чек-лист советов от косметолога для чистой кожи лица

Автор: Ольвия Агаркова

Чистая кожа. С ровным тоном, без воспалений и покраснений, без следов от акне, черных точек, шелушений. Сияющая изнутри. Ухоженная здоровая кожа. Как правильно ухаживать за лицом, чтобы добиться такого желанного состояния? И что может навредить?

Косметолог Ольга Петрунина предложила разобрать в Instagram основные ошибки и выбирать правильную альтернативу привычным, но не всегда корректным способам ухода.

Не стоит практиковать умывание до скрипа. Вместо это применяйте пару умывалка+тоник.

Откажитесь от скрабирования в пользу пилингиов (кислотные, энзимные), карбокситерапии и очищающих масок.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также замените механические чистки на плинги (кислотные, энзимные), карбокситерапию и очищающие маски.

Забудьте о масках из продуктов, а вместо них отдайте предпочтение уходовым маскам и сывороткам: очищающие, успокаивающие, увлажняющие, осветляющие, укрепляющие стенки сосудов.

Любую проблему решать всегда нужно комплексно.

Если у вас акне, недостаточно пилингов и масок. Недостаточно наладить питание, отказавшись от пищевого мусора. В любом случае, даже при наличии какого-либо лечения, необходимо ежедневно полноценно и правильно ухаживать за кожей. Это гигиена. Это защита. Это работа на перспективу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уход должен подходить вам и решать ваши задачи. Можно потратить кучу времени и средств на самостоятельный подбор косметики, найдя то, что вам нужно методом проб и ошибок. У многих на это уходят годы.

А можно пойти по разумному пути, обратившись за помощью к специалисту, который разбирается в составах косметики и подберет вам подходящие и рабочие средства.

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала об обратной стороне использования патчей.

Читайте LITE в Google News
косметологияУход за кожейУход за лицом