Без запалень і акне: чек-лист порад від косметолога для чистої шкіри обличчя

Не варто практикувати умивання до скрипу. Замість цього застосовуйте пару умивалка + тонік.



Відмовтеся від скрабування на користь пілінгів (кислотні, ензимні), карбоксітерапіі і очищувальних масок.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також замініть механічні чистки на плінги (кислотні, ензимні), карбоксітерапію і очищаючі маски.



Забудьте про маски з продуктів, а замість них віддайте перевагу маскам і сироваткам: очищаючі, заспокійливі, зволожуючі, освітлюючі, тим, що зміцнюють стінки судин.



Будь-яку проблему вирішувати завжди потрібно комплексно.

Якщо у вас акне, недостатньо пілінгів і масок. Недостатньо налагодити харчування, відмовившись від харчового сміття. У будь-якому випадку, навіть при наявності будь-якого лікування, необхідно щодня повноцінно і правильно доглядати за шкірою. Це гігієна. Це захист. Це робота на перспективу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Догляд повинен підходити вам і вирішувати ваші завдання. Можна витратити купу часу і коштів на самостійний підбір косметики, знайшовши те, що вам потрібно методом проб і помилок. У багатьох на це йдуть роки.

А можна піти по розумному шляху, звернувшись за допомогою до фахівця, який розбирається в складах косметики і підбере вам відповідні і робочі засоби.