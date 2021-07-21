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Вредно или безопасно? Трихолог раскрыла правду о наращивании волос и дала советы

Автор: Ольвия Агаркова

Вокруг темы нарощенных волос ходит множество споров и мифов. Многие считают, что это безумно вредно.

Давайте разбираться, предложила в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Техник наращивания волос существует несколько: капсульное, микрокапсульное, трессы (здесь тоже несколько методов их крепления – ленточное, плетение, классическое).

Конечно, какой метод идеально подойдет именно тебе – скажет только профессиональный мастер по наращиванию волос. Нужно четко оценить тип волос, их состояние и спрогнозировать потенциальный вред, который наращивание волос может причинить .

Однозначно нельзя наращивать волосы в период реактивного выпадения! От нагрузки волосы начнут выпадать еще сильнее.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нельзя наращивать, не проконсультировавшись с трихологом, если наблюдаются заболевания кожи волосистой части головы или присутствуют зуд, боль корней волос, появление перхоти.

Само по себе наращивание - безопасный метод. При равномерном и не интенсивном распределении наращиваемых волос натуральный (родной) волос находится под умеренной нагрузкой и вполне может ее выдержать.

Конечно, нужно поддерживать свои волосы под наращенными, все таки нагрузка, хоть минимальная, есть. Нужно регулярно проходить курс мезотерапии или использовать укрепляющие лосьоны в домашних условиях.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но встречаются и такие случаи: девушке нарастили очень много волос. На небольшой пучок родных локонов нарастили слишком толстую (или длинную) и тяжелую прядь. Вот тут проблема – под тяжестью наращенных волос свои могут вытягиваться, образуя места поредения.

Так же игнорирование коррекции наращивания может привести к проблеме – волосы в прикорневой зоне путаются и собираются в кубла, которые потом очень сложно вычесать. Вычесывая, можно выдернуть и повредить много прядей.

Не бойтесь меняться. Хотите нарастить волосы – нарастите. Не понравится – снимете. Главное – довериться хорошему мастеру, который не причинит вреда своими манипуляциями.

Напомним, что ранее косметолог Яна Фокси научила ухаживать за комбинированной кожей лица.

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