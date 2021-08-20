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Время, стоп: 5 правил, которые помогут продлить молодость

Автор: Марина Настевич

Как продлить молодость? Употребляй эти два продукта…или исключи из своего рациона всего лишь один продукт. Видали такие заголовки? Если видите - листайте дальше, ничего толкового вы там не прочитаете, потому что это так не работает.

Как же все-таки продлить молодость и красоту, рассказала диетолог Татьяна Дик на своей странице в Instagram.

Как продлить молодость: топ-5 правил

1. Правильно питаться. И если есть лишний вес, то избавляться от него.

Ибо лишний вес приводит к инсулинорезистентности, диабету, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нагрузку на суставы и позвоночник, да и в целом снижает качество жизни и ее продолжительность в среднем на ~15 лет.

2. Быть физически активным.

Это не значит, что нужно бить рекорды в спорте. Зарядка, ходьба, растяжка, велосипед, активный отдых.

Регулярная физическая активность повышает интеллектуальные способности, улучшает когнитивные способности, способствует росту новый нейронных связей, является профилактикой остеопороза.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Полноценный сон.

Меньше залипаний в телефон - больше сна.

4. Снижение стресса и умение работать с ним

  • Не нравится работа - ищи варианты лучше.
  • Не нравится общаться с кем-то - не общайся.
  • Некомфортно в отношениях-разорви их.
  • Читай книги, медитируй. Научись работать со стрессом, это реально.
  • Можешь что-то изменить - меняй!


5. Избавляйся от вредных привычек.

Тут объяснять не надо (надеюсь). Алкоголь, курение, наркотики - избавляемся и расставляем приоритеты правильно.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Только, если ты сложишь эти пункты вместе, то сможешь продлить молодость. Но важно это делать с комфортом.

Вы здесь увидели где-то БАДы, витамины, коктейли и т.д.? Нет. Потому что все нам даёт природа и продуктов на нашем столе достаточно, чтобы получить все необходимые элементы.

Напомним, ранее диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет.

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