Время, стоп: 5 правил, которые помогут продлить молодость

Как продлить молодость? Употребляй эти два продукта…или исключи из своего рациона всего лишь один продукт. Видали такие заголовки? Если видите - листайте дальше, ничего толкового вы там не прочитаете, потому что это так не работает.
Как же все-таки продлить молодость и красоту, рассказала диетолог Татьяна Дик на своей странице в Instagram.
1. Правильно питаться. И если есть лишний вес, то избавляться от него.
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Ибо лишний вес приводит к инсулинорезистентности, диабету, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нагрузку на суставы и позвоночник, да и в целом снижает качество жизни и ее продолжительность в среднем на ~15 лет.
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2. Быть физически активным.
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Это не значит, что нужно бить рекорды в спорте. Зарядка, ходьба, растяжка, велосипед, активный отдых.
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Регулярная физическая активность повышает интеллектуальные способности, улучшает когнитивные способности, способствует росту новый нейронных связей, является профилактикой остеопороза.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
3. Полноценный сон.
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Меньше залипаний в телефон - больше сна.
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4. Снижение стресса и умение работать с ним
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5. Избавляйся от вредных привычек.
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Тут объяснять не надо (надеюсь). Алкоголь, курение, наркотики - избавляемся и расставляем приоритеты правильно.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Только, если ты сложишь эти пункты вместе, то сможешь продлить молодость. Но важно это делать с комфортом.
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Вы здесь увидели где-то БАДы, витамины, коктейли и т.д.? Нет. Потому что все нам даёт природа и продуктов на нашем столе достаточно, чтобы получить все необходимые элементы.
Напомним, ранее диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет.