Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість

Як продовжити молодість: топ-5 правил

1. Правильно харчуватися. І якщо є зайва вага, то позбавлятися від неї.

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Бо зайва вага призводить до інсулінорезистентності, діабету, збільшує ризик серцево-судинних захворювань, навантаження на суглоби і хребет, та й в цілому знижує якість життя і її тривалість в середньому на ~15 років.

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2. Бути фізично активним.

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Це не означає, що потрібно бити рекорди в спорті. Зарядка, ходьба, розтяжка, велосипед, активний відпочинок.

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Регулярна фізична активність підвищує інтелектуальні здібності, покращує когнітивні здібності, сприяє зростанню нейронних зв'язків, є профілактикою остеопорозу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Повноцінний сон.

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Менше залипань в телефон - більше сну.

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4. Зниження стресу і вміння працювати з ним

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Не подобається робота - шукай варіанти краще.

Не подобається спілкуватися з кимось - не спілкуйся.

Некомфортно у відносинах - розірви їх.

Читай книги, медитуй. Навчися працювати зі стресом, це реально.

Можеш щось змінити - міняй!

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5. Позбавляйся від шкідливих звичок.

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Тут пояснювати не треба (сподіваюся). Алкоголь, куріння, наркотики - позбавляємося і розставляємо пріоритети правильно.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Тільки, якщо ти складеш ці пункти разом, то зможеш продовжити молодість. Але важливо це робити з комфортом.

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Ви тут побачили десь БАДи, вітаміни, коктейлі і т. д.? Ні. Тому що все нам дає природа і продуктів на нашому столі достатньо, щоб отримати всі необхідні елементи.