Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість

Як продовжити молодість? Вживай ці два продукти ... або виключи зі свого раціону всього лише один продукт. Бачили такі заголовки? Якщо бачите - гортайте далі, нічого путнього ви там не прочитаєте, тому що це так не працює.
Як же все-таки продовжити молодість і красу, розповіла дієтолог Тетяна Дік на своїй сторінці в Instagram.
1. Правильно харчуватися. І якщо є зайва вага, то позбавлятися від неї.
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Бо зайва вага призводить до інсулінорезистентності, діабету, збільшує ризик серцево-судинних захворювань, навантаження на суглоби і хребет, та й в цілому знижує якість життя і її тривалість в середньому на ~15 років.
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2. Бути фізично активним.
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Це не означає, що потрібно бити рекорди в спорті. Зарядка, ходьба, розтяжка, велосипед, активний відпочинок.
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Регулярна фізична активність підвищує інтелектуальні здібності, покращує когнітивні здібності, сприяє зростанню нейронних зв'язків, є профілактикою остеопорозу.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
3. Повноцінний сон.
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Менше залипань в телефон - більше сну.
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4. Зниження стресу і вміння працювати з ним
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5. Позбавляйся від шкідливих звичок.
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Тут пояснювати не треба (сподіваюся). Алкоголь, куріння, наркотики - позбавляємося і розставляємо пріоритети правильно.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Тільки, якщо ти складеш ці пункти разом, то зможеш продовжити молодість. Але важливо це робити з комфортом.
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Ви тут побачили десь БАДи, вітаміни, коктейлі і т. д.? Ні. Тому що все нам дає природа і продуктів на нашому столі достатньо, щоб отримати всі необхідні елементи.
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