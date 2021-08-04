Время, стоп! Топ-8 золотых правил для профилактики старения кожи

Коже хорошо живется до 12-14 лет. Потом ее вид ухудшается, она становится более жирной и пористой. Потом многих атакуют угри. К 20 годам проходят. И лет до 30 все стабильно, можно выбирать косметику по этикетке, запаху, рекламе. Если кожа здорова, то она будет выглядеть хорошо с любым уходом или вообще без него. Ведь ресурсов еще много.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начиная с 35 лет, старение кожи становится заметным. Она хуже удерживает влагу, замедляется обновление клеток, снижается количество гиалуроновой кислоты, истончается жировая прослойка, появляется пигментация, расширенные сосуды и морщинки. После менопаузы этот процесс набирает силу.



Увядание － это естественный процесс. Происходит он по двум основным причинам:

Так заложено генетически.

Как и любой другой орган, кожа со временем изнашивается и накапливает повреждения.

Т.е. часть изменений － неотвратимые и естественные, а часть - вызвана небрежным отношением и вредными факторами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что можно сделать для профилактики возрастных изменений?

Защита кожи от УФ-излучения. Все знают, но почему-то до сих пор живы солярии и на пляжах в полдень много людей. Это отдельная большая тема, но если хотите сохранить красивую кожу － обязательно используйте средства с СПФ.

Очищать лицо мягкими, нещелочными средствами.

Использовать косметику с антиоксидантами: витамин С, витамин Е, витамин В3, альфа-липоевая кислота, экстракт зеленого чая, экстракт граната, каротиноиды, ликопин, коэнзим Q10 и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)