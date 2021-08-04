Время, стоп! Топ-8 золотых правил для профилактики старения кожи

Старение и увядание кожи – процесс неизбежный, но его можно отстрочить И немаловажную роль в этом вопросе играет правильный и систематический уход.
Косметолог Яна Смирнова в Instagram рассказала, как и когда начинаются необратимые процессы в кожных покровах, а также озвучила правила, которые помогут осуществить профилактику возрастных изменений.
Коже хорошо живется до 12-14 лет. Потом ее вид ухудшается, она становится более жирной и пористой. Потом многих атакуют угри. К 20 годам проходят. И лет до 30 все стабильно, можно выбирать косметику по этикетке, запаху, рекламе. Если кожа здорова, то она будет выглядеть хорошо с любым уходом или вообще без него. Ведь ресурсов еще много.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Начиная с 35 лет, старение кожи становится заметным. Она хуже удерживает влагу, замедляется обновление клеток, снижается количество гиалуроновой кислоты, истончается жировая прослойка, появляется пигментация, расширенные сосуды и морщинки. После менопаузы этот процесс набирает силу.
Увядание － это естественный процесс. Происходит он по двум основным причинам:
Т.е. часть изменений － неотвратимые и естественные, а часть - вызвана небрежным отношением и вредными факторами.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что можно сделать для профилактики возрастных изменений?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, то ранее косметолог Ольга Петрунина назвала ошибки в уходе за кожей, которые могут провоцировать высыпания.