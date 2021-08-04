Час, стоп! Топ-8 золотих правил для профілактики старіння шкіри

Старіння і в'янення шкіри - процес неминучий, але його можна відстрочити і важливу роль в цьому питанні відіграє правильний і систематичний догляд.
Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла, як і коли починаються незворотні процеси в шкірних покривах, а також озвучила правила, які допоможуть здійснити профілактику вікових змін.
Шкірі добре живеться до 12-14 років. Потім її стан погіршується, вона стає більш жирною і пористою. Потім багатьох атакують вугрі. До 20 років проходять. І років до 30 все стабільно, можна вибирати косметику по етикетці, запаху, рекламі. Якщо шкіра здорова, то вона буде виглядати добре з будь-яким доглядом або взагалі без нього. Адже ресурсів ще багато.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Починаючи з 35 років, старіння шкіри стає помітним. Вона гірше утримує вологу, сповільнюється оновлення клітин, знижується кількість гіалуронової кислоти, стоншується жировий прошарок, з'являється пігментація, розширені судини і зморшки. Після менопаузи цей процес набирає силу.
В'янення - це природний процес. Відбувається він з двох основних причин:
Тобто частина змін - невідворотні і природні, а частина - викликана недбалим ставленням і шкідливими факторами.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що можна зробити для профілактики вікових змін?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, раніше косметолог Ольга Петруніна назвала помилки в догляді за шкірою, які можуть провокувати висипання.