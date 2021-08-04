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Час, стоп! Топ-8 золотих правил для профілактики старіння шкіри

Автор: Ольвія Агаркова

Старіння і в'янення шкіри - процес неминучий, але його можна відстрочити і важливу роль в цьому питанні відіграє правильний і систематичний догляд.

Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла, як і коли починаються незворотні процеси в шкірних покривах, а також озвучила правила, які допоможуть здійснити профілактику вікових змін.

Шкірі добре живеться до 12-14 років. Потім її стан погіршується, вона стає більш жирною і пористою. Потім багатьох атакують вугрі. До 20 років проходять. І років до 30 все стабільно, можна вибирати косметику по етикетці, запаху, рекламі. Якщо шкіра здорова, то вона буде виглядати добре з будь-яким доглядом або взагалі без нього. Адже ресурсів ще багато.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Починаючи з 35 років, старіння шкіри стає помітним. Вона гірше утримує вологу, сповільнюється оновлення клітин, знижується кількість гіалуронової кислоти, стоншується жировий прошарок, з'являється пігментація, розширені судини і зморшки. Після менопаузи цей процес набирає силу.

В'янення - це природний процес. Відбувається він з двох основних причин:

  • Так закладено генетично.
  • Як і будь-який інший орган, шкіра з часом зношується і накопичує пошкодження.

Тобто частина змін - невідворотні і природні, а частина - викликана недбалим ставленням і шкідливими факторами.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що можна зробити для профілактики вікових змін?

  • Захист шкіри від УФ-випромінювання. Всі знають, але чомусь досі живі солярії і на пляжах опівдні багато людей. Це окрема велика тема, але якщо хочете зберегти красиву шкіру － обов'язково використовуйте засоби з СПФ.
  • Очищати обличчя м'якими, не лужними засобами.
  • Використовувати косметику з антиоксидантами: вітамін С, вітамін Е, вітамін В3, альфа-ліпоєва кислота, екстракт зеленого чаю, екстракт граната, каротиноїди, лікопін, коензим Q10 і т. д.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Поверхневі пілінги для оновлення рогового шару шкіри.
  • Масаж і самомасаж, щоб поліпшити кровообіг.
  • Лімфодренажний масаж, Якщо є схильність до набряків + налагодити питний режим.
  • Регулярний (!) профілактичний догляд, спрямований на зміцнення бар'єрних властивостей шкіри. Зазвичай замість цього радять шкіру зволожувати. Але здоровий бар'єр сам підтримує водний баланс.
  • Регулярна гімнастика для обличчя, щоб вчасно знімати напругу, покращувати кровообіг і підтримувати м'язи в тонусі.

Нагадаємо, раніше косметолог Ольга Петруніна назвала помилки в догляді за шкірою, які можуть провокувати висипання.

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