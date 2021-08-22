Выбираем увлажняющий крем: косметолог устроила подробный разбор состава

Обезвоженной может стать любая кожа. И жирная, и сухая, и комби. Жирная/проблемная кожа потому что её без конца моют и подсушивают, сухая - из-за особенностей своего строения. Как же бороться с этой проблемой?
Косметолог Яна Смирнова рассказала в Instagram, какие именно компоненты в косметическом средстве способствуют увлажнению и должны присутствовать в составе.
Если кожа обезвожена, значит, гидролипидная мантия разрушена. Чтобы ее восстановить, нужны
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Увлажняющие компоненты:
Вещества, восстанавливающие липидный компонент гидролипидной мантии кожи:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если тип кожи сухой, можно выбрать средство с эффектом окклюзии. Это тот редкий случай, когда минеральные масла могут пригодиться. Они создают на коже пленочку и не дают испарятся влаге. Это не постоянный уход, а временная мера.
Активные компоненты должны быть в рабочей дозировке, а не в остаточном количестве.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина перечислила топ-3 процедуры для лица, которые способны лишь навредить.