Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу

Збезводненої може стати будь-яка шкіра. І жирна, і суха, і комбі. Жирна/проблемна шкіра тому що її без кінця миють і підсушують, суха - через особливості своєї будови. Як же боротися з цією проблемою?
Косметолог Яна Смірнова розповіла в Instagram, які саме компоненти в косметичному засобі сприяють зволоженню і повинні бути присутніми в складі.
Якщо шкіра зневоднена, значить, гідроліпідна мантія зруйнована. Щоб її відновити, потрібні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Зволожуючі компоненти:
Речовини, що відновлюють ліпідний компонент гідроліпідної мантії шкіри:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо тип шкіри сухий, можна вибрати засіб з ефектом оклюзії. Це той рідкісний випадок, коли мінеральні масла можуть стати в нагоді. Вони створюють на шкірі плівку і не дають випаруватися волозі. Це не постійний догляд, а тимчасовий засіб.
Активні компоненти повинні бути в робочому дозуванні, а не в залишковій кількості.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна перерахувала топ-3 процедури для обличчя, які здатні лише нашкодити.