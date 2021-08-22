Вибираємо зволожуючий крем: косметолог влаштувала докладний розбір складу

Якщо шкіра зневоднена, значить, гідроліпідна мантія зруйнована. Щоб її відновити, потрібні

зволожуючі компоненти ліпіди бажано ще амінокислоти і вітаміни.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зволожуючі компоненти:

гіалуронова кислота

компоненти НУФ (натурального зволожуючого фактора) : молочна кислота, пірролідонкарбоновая кислота, сечовина, амінокислоти (аланін, серин, гліцин, пролін), низькомолекулярні пептиди (наприклад, дипептид карнозин) і т. д.

колаген, еластин

екстракти водоростей і рослин

гліцерин, сорбітол

алантоїн

екстракт і сік алое і т. д

пектин, хітозан та ін.

Речовини, що відновлюють ліпідний компонент гідроліпідної мантії шкіри:

масла: енотери, ши (каріте), макадамії, жожоба, солодкого мигдалю, персикових кісточок, сої, софлори, зародків пшениці, ягідні кісточкові, оливкова олія і т.д.

ліпідні комплекси: сквален, цераміди, тригліцериди

жирні кислоти: арахідонова, лінолева, ліноленова

вітаміни А і Е.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо тип шкіри сухий, можна вибрати засіб з ефектом оклюзії. Це той рідкісний випадок, коли мінеральні масла можуть стати в нагоді. Вони створюють на шкірі плівку і не дають випаруватися волозі. Це не постійний догляд, а тимчасовий засіб.

парафін, ланолін, вазелін

рідкі силікони

китовий, свинячий, гусячий жир

природні воски (наприклад, бджолиний віск)

сквален, сквалан

Активні компоненти повинні бути в робочому дозуванні, а не в залишковій кількості.