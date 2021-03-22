Выдает возраст: косметолог рассказала об особом уходе за шеей и декольте

Первое, на что важно и нужно обращать внимание - осанка! Сегодня телефон у всех является продолжением руки, а сидячий образ жизни добавляет нам искривлений. Кроме того, шея – это основной источник морщин на лице. Поэтому:

Старайтесь всегда следить за положением вашей шеи и спины. Выполняйте специальные физические упражнения.

Ежедневно разминайте заднюю и боковую поверхности шеи. Найдите у себя грудино-ключично-сосцевидную мышцу и разминайте/растирайте/поглаживайте её! Именно эта мышца, точнее еее спазм, приводит к образованию поперечных морщин шеи и морщинок на лице! Массаж шеи - отличный способ не только разгрузить и расслабить эту зону, но и профилактика морщин на лице.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КАК УХАЖИВАТЬ?



Кожа шеи и декольте очень тонкая и нежная, поэтому нуждается в деликатном и регулярном уходе.



Уход за шеей - обязателен. Можно использовать те же средства, что и для лица, а можно отдельную косметику для этой зоны, это экономичнее.



ОЧИЩЕНИЕ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лучше всего делать мягкой мочалкой и увлажняющим безсульфатным гелем для душа, или своей умывалкой. После можно нанести на шею ваш лосьон для лица.



УВЛАЖНЕНИЕ

Крем на эти зоны наносится ежедневно. Можно использовать как кремы для лица, так и специальные средства для шеи и декольте.



ЗАЩИТА

Летом нужно защищать кожу от вредных УФ-лучей. Кожа груди гораздо тоньше, чем на лице и теле, поэтому и стареет быстрее. Поэтому крем с SPF на открытые участки тела обязателен!





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Раз в неделю можно сделать энзимный пилинг.



МАСКИ

Раз в неделю: питательные или увлажняющие.



КОНТРАСТНЫЙ ДУШ

Полезен в принципе для всего тела, а для зон шеи, груди и декольте – особенно!

Он улучшает кровообращение и подтягивает кожу.