Выровнять цвет и освежить тон: косметолог научила бороться с веснушками и пигментацией

С наступлением того или иного сезона, некоторые проблемы с кожей становятся более явными и особенно актуальными. Например, с появлением весеннего солнышка у многих начинает проявляться пигментация.
Как с этим бороться, рассказала в Instagram косметолог Ольга Петрунина.
Проявлениями на коже могут быть как веснушки, так и крупные пигментные пятна.
У кого они появляются?
Можно ли от них избавиться?
С помощью ухода, направленного на работу с пигментацией, можно осветлить ее, выровнять цвет лица, освежить тон кожи. Косметика в этом случае очень помогает приобрести здоровый, ровный, свежий цвет лица, работая также с пигментацией постакне.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что делать, чтобы предупредить появление пигментации?
1.Вдумчивое использование кислот
В период активного солнца не использовать косметику с кислотами.
Химические пилинги, даже очень щадящие, лучше отложить на период неактивного солнца.
Кислота - это ожог кожи. Даже минимальное ее количество способно спровоцировать пигментацию. Есть не травмирующие кислоты, например, миндальная. Ее допустимо использовать летом, тем не менее, делать это нужно с осторожностью.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Защита от солнца
Солнцезащитный крем - ваш лучший друг весной и летом. Обязательно используем его, если индекс УФ выше 2-х и обновляем в зависимости от времени нахождения под солнцем.
Для городского, офисно-домашнего образа жизни вполне достаточно крема с spf 15,20,30.
Для отдыха на море и на солнышке можно использовать spf50. Не забывайте прятать личико от солнца под головными уборами и в тени.
С помощью грамотного комплексного ухода можно осветлить пигментные пятна.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила правильно готовить и пользоваться косметическим льдом.