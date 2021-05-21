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Выровнять цвет и освежить тон: косметолог научила бороться с веснушками и пигментацией

Автор: Lite

С наступлением того или иного сезона, некоторые проблемы с кожей становятся более явными и особенно актуальными. Например, с появлением весеннего солнышка у многих начинает проявляться пигментация.

Как с этим бороться, рассказала в Instagram косметолог Ольга Петрунина.

Проявлениями на коже могут быть как веснушки, так и крупные пигментные пятна.

У кого они появляются?

  • У людей, склонных к отрицательному воздействию УФ лучей.
  • У людей, которые получили в той или иной степени ожог кожи (например, сильно сгорели на пляже или неправильно использовали кислотную косметику летом, переусердствовали в солярии).

Можно ли от них избавиться?

С помощью ухода, направленного на работу с пигментацией, можно осветлить ее, выровнять цвет лица, освежить тон кожи. Косметика в этом случае очень помогает приобрести здоровый, ровный, свежий цвет лица, работая также с пигментацией постакне.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать, чтобы предупредить появление пигментации?

1.Вдумчивое использование кислот

В период активного солнца не использовать косметику с кислотами.

Химические пилинги, даже очень щадящие, лучше отложить на период неактивного солнца.

Кислота - это ожог кожи. Даже минимальное ее количество способно спровоцировать пигментацию. Есть не травмирующие кислоты, например, миндальная. Ее допустимо использовать летом, тем не менее, делать это нужно с осторожностью.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Защита от солнца

Солнцезащитный крем - ваш лучший друг весной и летом. Обязательно используем его, если индекс УФ выше 2-х и обновляем в зависимости от времени нахождения под солнцем.

Для городского, офисно-домашнего образа жизни вполне достаточно крема с spf 15,20,30.

Для отдыха на море и на солнышке можно использовать spf50. Не забывайте прятать личико от солнца под головными уборами и в тени.

С помощью грамотного комплексного ухода можно осветлить пигментные пятна.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила правильно готовить и пользоваться косметическим льдом.

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