Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією

Проявами на шкірі можуть бути як веснянки, так і великі пігментні плями.



У кого вони з'являються?

У людей, схильних до негативного впливу УФ променів.

У людей, які отримали в тій чи іншій мірі опік шкіри (наприклад, сильно згоріли на пляжі або неправильно використовували кислотну косметику влітку, перестаралися в солярії).

Чи можна від них позбутися?

За допомогою догляду, спрямованого на роботу з пігментацією, можна освітлити її, вирівняти колір обличчя, освіжити тон шкіри. Косметика в цьому випадку дуже допомагає відновити здоровий, рівний, свіжий колір обличчя, працюючи також з пігментацією постакне.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити, щоб попередити появу пігментації?



1.Вдумливе використання кислот

У період активного сонця не використовувати косметику з кислотами.

Хімічні пілінги, навіть дуже делікатні, краще відкласти на період неактивного сонця.

Кислота - це опік шкіри. Навіть мінімальна її кількість здатна спровокувати пігментацію. Є не травмуючі кислоти, наприклад, мигдальна. Її допустимо використовувати влітку, проте, робити це потрібно з обережністю.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Захист від сонця

Сонцезахисний крем - ваш найкращий друг навесні та влітку. Обов'язково використовуємо його, якщо індекс УФ вище 2-х і оновлюємо в залежності від часу перебування під сонцем.

Для міського, офісно-домашнього способу життя цілком достатньо крему з spf 15,20,30.

Для відпочинку на морі і на сонечку можна використовувати spf50. Не забувайте ховати личко від сонця під головними уборами і в тіні.



За допомогою грамотного комплексного догляду можна освітлити пігментні плями.