Забудьте об этом: топ-5 ошибок в уходе за волосами, которые совершают многие

Многие привычные манипуляции с волосами из нашей бьюти-рутины могут лишить локоны здоровья и красоты. Чего не стоит делать и каких ошибок в уходе следует избегать?
Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram назвала пять шагов, чтобы избежать трихологических проблем.
Конечно, визит к специалисту нельзя откладывать, если ты наблюдаешь усиленное выпадение волос, зуд или боль на коже головы, перхоть и пр. Если же у тебя нет в них этих симптомов, то нужно позаботиться о том, что бы для визита к трихологу причин не появилось.
1.Мытье волос ежедневно.
Это не правильно. Если волосы моются по причине того, что быстро жирнеют, то нужно выяснить причину, почему так происходит?
2.Использование чужих расчесок.
С расческой можно перенести все, что угодно - от грибкового поражения, до педикулеза.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3.Тугие прически и укладки.
Любительницы ежедневных тугих укладок замечают, что со временем их волосы редеют в зоне челки.
4.Мытье волос мягкими и безсульфатными шампунями.
Как показала практика, эти средства не вымывают кожу головы, оставляя чешуйки кератина, кожный жир, загрязнения с окружающей среды.
5.Окрашивания в домашних условиях.
Особенно это касается средств для обесцвечивания волос.
Напомним, что ранее бьюти-блогер назвала топ-5 распространенных ошибок в уходе, которые мы допускает в летний период.