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Забудьте об этом: топ-5 ошибок в уходе за волосами, которые совершают многие

Автор: Ольвия Агаркова

Многие привычные манипуляции с волосами из нашей бьюти-рутины могут лишить локоны здоровья и красоты. Чего не стоит делать и каких ошибок в уходе следует избегать?

Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram назвала пять шагов, чтобы избежать трихологических проблем.

Конечно, визит к специалисту нельзя откладывать, если ты наблюдаешь усиленное выпадение волос, зуд или боль на коже головы, перхоть и пр. Если же у тебя нет в них этих симптомов, то нужно позаботиться о том, что бы для визита к трихологу причин не появилось.

1.Мытье волос ежедневно.

Это не правильно. Если волосы моются по причине того, что быстро жирнеют, то нужно выяснить причину, почему так происходит?

2.Использование чужих расчесок.

С расческой можно перенести все, что угодно - от грибкового поражения, до педикулеза.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Тугие прически и укладки.

Любительницы ежедневных тугих укладок замечают, что со временем их волосы редеют в зоне челки.

4.Мытье волос мягкими и безсульфатными шампунями.

Как показала практика, эти средства не вымывают кожу головы, оставляя чешуйки кератина, кожный жир, загрязнения с окружающей среды.

5.Окрашивания в домашних условиях.

Особенно это касается средств для обесцвечивания волос.

Напомним, что ранее бьюти-блогер назвала топ-5 распространенных ошибок в уходе, которые мы допускает в летний период.

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