Как замедлить старение кожи: лайфхаки от косметолога

Эксперт отметила, что есть много разных теорий старения кожи. Давайте разберем три основных механизма, с которыми все более-менее понятно:

Фотостарение

Гликостарение

Хроностарение



1. Фотостарение – повреждение кожи чрезмерным УФ-излучением и свободными радикалами.



Что делать?



Защищать кожу от солнца, избегать вредных факторов окружающей среды (сигаретный дым, грязный воздух и т.д.) и использовать антиоксиданты.

Не использовать косметику, которая провоцирует окислительные реакции (нестабильные УФ-фильтры, бензоила пероксид, нестабильные масла в дневное время).



Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Гликация – процесс взаимодействия белков с сахарами, который запускается в организме при повышении уровня глюкозы. В результате волокна коллагена и эластина "склеиваются", а кожа теряет эластичность, свежесть, появляются морщины, расширенные сосуды, пигментация и другие неприятности.



Что делать?



Держать диету, в которой ограничено потребление сахара, простых углеводов и продуктов с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (КПГ). + можно добавить в уход косметику с антигликационным действием.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. С хроностарением проще, это естественные возрастные изменения.



ВАЖНО Считается, что основную роль в старении кожи играют свободные радикалы, гликация, воспалительные процессы, а не возраст. И это отличная новость! Ведь на них мы можем повлиять. А отмотать время назад нет.