Як сповільнити старіння шкіри: лайфхаки від косметолога

Експерт зазначила, що є багато різних теорій старіння шкіри. Давайте розберемо три основних механізми, з якими все більш-менш зрозуміло:

Фотостаріння

Глікостаріння

Хроностаріння



1. Фотостаріння – пошкодження шкіри надмірним УФ-випромінюванням і вільними радикалами.



Що робити?



Захищати шкіру від сонця, уникати шкідливих факторів навколишнього середовища (сигаретний дим, брудне повітря і т. д.) і використовувати антиоксиданти.

Не використовувати косметику, яка провокує окислювальні реакції (нестабільні УФ-фільтри, бензоїлу пероксид, нестабільні масла в денний час).



Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Глікація – процес взаємодії білків з цукрами, який запускається в організмі при підвищенні рівня глюкози. В результаті волокна колагену і еластину "склеюються", а шкіра втрачає еластичність, свіжість, з'являються зморшки, розширені судини, пігментація та інші неприємності.



Що робити?



Тримати дієту, в якій обмежено споживання цукру, простих вуглеводів і продуктів з високим вмістом кінцевих продуктів глюкурування (КПГ). + можна додати догляд косметику з антиглікаційною дією.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. З хроностарінням простіше, це природні вікові зміни.



ВАЖЛИВО! Вважається, що основну роль в старінні шкіри відіграють вільні радикали, глікація, запальні процеси, а не вік. І це чудова новина! Адже на них ми можемо вплинути. А відмотати час назад ні.