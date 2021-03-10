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Як сповільнити старіння шкіри: лайфхаки від косметолога

Автор: Lite

Яка жінка хоч раз не мріяла звернути назад процес старіння, зберегти молодість і красу? На жаль, що б ми не робили, зупинити зміну клітин шкіри все-таки неможливо. А ось уповільнити цей процес і трохи продовжити молодість – цілком реально.

Про основні теорії причин старіння шкіри, а також про те, як з цим боротися, розповіла косметолог Яна Смирнова на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що є багато різних теорій старіння шкіри. Давайте розберемо три основних механізми, з якими все більш-менш зрозуміло:

  • Фотостаріння
  • Глікостаріння
  • Хроностаріння


1. Фотостаріння – пошкодження шкіри надмірним УФ-випромінюванням і вільними радикалами.

Що робити?

Захищати шкіру від сонця, уникати шкідливих факторів навколишнього середовища (сигаретний дим, брудне повітря і т. д.) і використовувати антиоксиданти.

Не використовувати косметику, яка провокує окислювальні реакції (нестабільні УФ-фільтри, бензоїлу пероксид, нестабільні масла в денний час).


Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Глікація – процес взаємодії білків з цукрами, який запускається в організмі при підвищенні рівня глюкози. В результаті волокна колагену і еластину "склеюються", а шкіра втрачає еластичність, свіжість, з'являються зморшки, розширені судини, пігментація та інші неприємності.

Що робити?

Тримати дієту, в якій обмежено споживання цукру, простих вуглеводів і продуктів з високим вмістом кінцевих продуктів глюкурування (КПГ). + можна додати догляд косметику з антиглікаційною дією.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. З хроностарінням простіше, це природні вікові зміни.

ВАЖЛИВО! Вважається, що основну роль в старінні шкіри відіграють вільні радикали, глікація, запальні процеси, а не вік. І це чудова новина! Адже на них ми можемо вплинути. А відмотати час назад ні.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла правду про натуральну косметику.

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