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Злейший враг красивых ягодиц: диетолог рассказала, как гарантированно победить целлюлит

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Четверг 20 мая 2021 08:38
Злейший враг красивых ягодиц: диетолог рассказала, как гарантированно победить целлюлит Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Поговорим о злейшем враге всех женщин – ненавистном целлюлите, который изрядно портит качество тела и, соответственно, внешний вид.

Почему появляется апельсиновая корка и как избавиться от нее рассказала на странице в Instagram диетолог Ева Шишова.

Причины появления целлюлита:

  • недостаток коллагена и эластина
  • изменение структуры соединительной ткани
  • большое количество жировой ткани
  • плохой обмен веществ
  • наследственность
  • гормоны
  • вредные привычки (алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофе и т.д.)
  • неправильное питание
  • отсутствие водного режима
  • низкая активность

Злейший враг красивых ягодиц: диетолог рассказала, как гарантированно победить целлюлит

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Методы борьбы:

  • Нормализовать питание (т.е. исключить пищевой мусор, который замедляет обмен веществ)
  • Уменьшить слой лишней жировой ткани
  • Наладить питьевой режим
  • Избавиться от вредных привычек
  • Заняться спортом или увеличить активность
  • Увеличить кровообращение и плотность кожи в проблемных зонах:
  1. Скрабы, холодные и горячие обертывания, различные антицеллюлитные крема
  2. Массаж сухой щеткой
  3. LPG-массаж, ручной, вакуумный (баночный) массаж

Все эти методы дадут результат, только если выполнять их комплексно и регулярно!

Напомним, что ранее диетолог Мила Микитюк перечислила топ-6 продуктов, которые вызывают отеки.

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