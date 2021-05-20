Злейший враг красивых ягодиц: диетолог рассказала, как гарантированно победить целлюлит
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Поговорим о злейшем враге всех женщин – ненавистном целлюлите, который изрядно портит качество тела и, соответственно, внешний вид.
Почему появляется апельсиновая корка и как избавиться от нее рассказала на странице в Instagram диетолог Ева Шишова.
Причины появления целлюлита:
- недостаток коллагена и эластина
- изменение структуры соединительной ткани
- большое количество жировой ткани
- плохой обмен веществ
- наследственность
- гормоны
- вредные привычки (алкоголь, курение, чрезмерное употребление кофе и т.д.)
- неправильное питание
- отсутствие водного режима
- низкая активность
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Методы борьбы:
- Нормализовать питание (т.е. исключить пищевой мусор, который замедляет обмен веществ)
- Уменьшить слой лишней жировой ткани
- Наладить питьевой режим
- Избавиться от вредных привычек
- Заняться спортом или увеличить активность
- Увеличить кровообращение и плотность кожи в проблемных зонах:
- Скрабы, холодные и горячие обертывания, различные антицеллюлитные крема
- Массаж сухой щеткой
- LPG-массаж, ручной, вакуумный (баночный) массаж
Все эти методы дадут результат, только если выполнять их комплексно и регулярно!
Напомним, что ранее диетолог Мила Микитюк перечислила топ-6 продуктов, которые вызывают отеки.