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Найлютіший ворог красивих сідниць: дієтолог розповіла, як гарантовано перемогти целюліт

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Четвер 20 травня 2021 08:38
Найлютіший ворог красивих сідниць: дієтолог розповіла, як гарантовано перемогти целюліт Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Поговоримо про найлютішого ворога всіх жінок – ненависний целюліт, який неабияк псує якість тіла і, відповідно, зовнішній вигляд.

Чому з'являється апельсинова кірка і як позбутися від неї розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Єва Шишова.

Причини появи целюліту:

  • недолік колагену і еластину
  • зміна структури сполучної тканини
  • велика кількість жирової тканини
  • поганий обмін речовин
  • спадковість
  • гормон
  • шкідливі звички (алкоголь, куріння, надмірне вживання кави і т. д.)
  • неправильне харчування
  • відсутність водного режиму
  • низька активність

Найлютіший ворог красивих сідниць: дієтолог розповіла, як гарантовано перемогти целюліт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Методи боротьби:

  • Нормалізувати харчування (тобто виключити харчове сміття, яке уповільнює обмін речовин)
  • Зменшити шар зайвої жирової тканини
  • Налагодити питний режим
  • Позбутися від шкідливих звичок
  • Зайнятися спортом або збільшити активність
  • Збільшити кровообіг і щільність шкіри в проблемних зонах:
  1. Скраби, холодні і гарячі обгортання, різні антицелюлітні креми
  2. Масаж сухою щіткою
  3. LPG-масаж, ручний, вакуумний (баночний) масаж

Всі ці методи дадуть результат, тільки якщо виконувати їх комплексно і регулярно!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Міла Микитюк перерахувала топ-6 продуктів, які викликають набряки.

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