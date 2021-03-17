Более 100 женщин: жена Сергея Бабкина ошеломила признанием о его изменах

Актриса и хореограф Снежана заметила, что непонятно куда стали исчезать деньги из семейного бюджета.

"Я знала, какой у него гонорар. И когда он привозил в половину меньше. Потом уже я поняла почему. Куда шли все эти деньги", - поделилась женщина.

Интересно, что ответ пришел к ней мистическим образом - во сне. В сновидениях Снежаны Сергей стоял обнаженный на полке, а рядом было много накрашенных кукол, которые не давали ему прохода. И тогда она спросила у мужа напрямую.

"Об этой истории еще не знает никто. Но я уже немножко готова. Я говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как ты знаешь?! Нет, одна". "Не ври себе, не ври мне. Он опустил голову. Он сказал: "Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за три года?!". И тогда он сказал: "Более ста", - откровенно рассказала супруга артиста.

Тогда актриса собрала вещи и уехала жить к маме. Она была решительно настроена уйти от Сергея, однако спустя некоторое время смогла принять его извинения и вернуться к нему.

"После этого Сергей сказал: "Тебе необходимо ездить со мной. Если ты уйдешь, я умру. Весь этот алкоголь и все мои привычки", - поведала Бабкина.

Снежана и Сергей Бабкины сохранили семью и растят троих детей (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Пара смогла сохранить свою любовь, а летом 2019-го в их семье появился новый член - сыночек Елисей. Также супруги воспитывают сына Артура и дочь Веселину.