Більше 100 жінок: дружина Сергія Бабкіна приголомшила визнанням про його зради

Актриса і хореограф Сніжана помітила, що незрозуміло куди стали зникати гроші з сімейного бюджету.

"Я знала, який у нього гонорар. І коли він привозив в половину менше. Потім вже я зрозуміла чому. Куди йшли всі ці гроші", - поділилася жінка.

Цікаво, що відповідь прийшла до неї містичним чином - у сні. У сновидіннях Сніжани Сергій стояв оголений на полиці, а поруч було багато нафарбованих ляльок, які не давали йому проходу. І тоді вона запитала у чоловіка безпосередньо.

"Про цю історію ще не знає ніхто. Але я вже трошки готова. Я кажу: "Сергію, в тебе ж багато жінок було за ці три роки?". Він каже: "Так, була жінка. Це було на гастролях. Це була дівчина легкої поведінки". Я кажу: "Сергію, я знаю, що багато". "Як ти знаєш?! Ні, одна". "Не бреши собі, не бреши мені. Він опустив голову. Він сказав: "Так. За ці три роки було багато жінок". Я кажу: "Скільки?". Він говорить: "Багато". Я кажу: "Скільки було за три роки?!". І тоді він сказав: "Більше ста", - відверто розповіла дружина артиста.

Тоді актриса зібрала речі і поїхала жити до мами. Вона була рішуче налаштована піти від Сергія, проте через деякий час змогла прийняти його вибачення і повернутися до нього.

"Після цього Сергій сказав: "Тобі необхідно їздити зі мною. Якщо ти підеш, я вмру. Весь цей алкоголь і всі мої звички", - розповіла Бабкіна.

Сніжана і Сергій Бабкіни зберегли сім'ю і виховують трьох дітей (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Пара змогла зберегти свою любов, а влітку 2019-го в їхній сім'ї з'явився новий член - синочок Єлисей. Також подружжя виховує сина Артура і дочка Веселіну.