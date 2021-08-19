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16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя заворожила красотой в новом ролике

Автор: RBC.UA

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева показала новое завораживающее видео, автором которого выступила ее подруга.

Ролик, главными героинями которого стали Дева и Глория, юная дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи запостила в своем блоге.

В ролике начинающая и весьма успешная модель Дева предстала в легком зеленом сарафане на тонких бретельках, надетом на голое тело. Как и ее подруга, она снята на фоне роскошных диких пейзажей. Плавные движения девушек разбавлены кадрами с дикими животными. Видео получилось романтичным и завораживающим, в подписи Дева отметила, что считает свою подругу невероятно талантливой. На страницу девушки тут же посыпались многочисленные комплименты и восторги.

Дева Кассель в новом образе (видео: instagram.com/d.casseluxxi)

Напомним, Дева - страшая дочь французского актера Венсана Касселя и итальянской актрисы Моники Беллуччи, которая начала активно строить модельную карьеру - недавно девушка стала лицом Dolce & Gabbana. Юная красавица часто видится с отцом и в хороших отношениях с его нынешней женой - моделью Тиной Кунаки. Иногда она отправляется с ними отдыхать.

Сама Моника как-то призналась, что ей было нелегко найти общий язык с Венсаном Касселем после расставания, но ради детей они оба постарались. И сам актер недавно рассказал, что очень благодарен Монике за прожитые вместе годы и многому у нее научился.

Ранее Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в модном купальнике.

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