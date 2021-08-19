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16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя заворожила красою в новому ролику

Автор: RBC.UA

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Дева показала нове відео, що зачаровує, автором якого виступила її подруга.

Ролик, головними героїнями якого стали Діва і Глорія, юна дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі запостила у своєму блозі.

У ролику починаюча і вельми успішна модель Дева постала в легкому зеленому сарафані на тонких бретельках, одягнутому на голе тіло. Як і її подруга, вона знята на тлі розкішних диких пейзажів. Плавні рухи дівчат розбавлені кадрами з дикими тваринами. Відео вийшло романтичним і чарівним, в підписі Дева зазначила, що вважає свою подругу неймовірно талановитою. На сторінку дівчата тут же посипалися численні компліменти і захоплення.

Діва Кассель в новому образі (відео: instagram.com/d.casseluxxi)

Нагадаємо, Дева - страша дочка французького актора Венсана Касселя та італійської актриси Моніки Беллуччі, яка почала активно будувати модельну кар'єру - нещодавно дівчина стала обличчям Dolce & Gabbana. Юна красуня часто бачиться з батьком і в хороших відносинах з його нинішньою дружиною - моделлю Тіною Кунакі. Іноді вона відправляється з ними відпочивати.

Сама Моніка якось зізналася, що їй було нелегко знайти спільну мову з Венсаном Касселем після розставання, але заради дітей вони обидва постаралися. І сам актор нещодавно розповів, що дуже вдячний Моніці за прожиті разом роки і багато чому у неї навчився.

Раніше Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в модному купальнику.

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