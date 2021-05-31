19-летний победитель "Голосу країни" женится: фото избранницы

Иванна показала в "сторис" короткое, но красноречивое видео роскошного большого букета роз и аккуратное изысканное кольцо на безымянном пальце. Счастливая невеста отметила в публикации Романа Сасанчина и призналась, что согласилась выйти за него замуж.

"Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!" – прокомментировала Иванна.

Иванна показала помолвочное кольцо (фото: instagram.com/annavi_i)

Чуть позже и сам Роман поделился радостной новостью с поклонникаии. Он показал фото из авто. На переднем сидении певец сидит в букетом красных и белых роз. "Она сказала: "да", - поделился своим счастьем парень.

Роман поделился счастливой новостью с поклонниками (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пара познакомилась в прошлом году в общей компании. Уже через пару месяцев после судьбоносного знакомства влюбленные решили жить вместе в киевской квартире, которую Роман выиграл на "Голосе страны".

Пара часто постит совместные счастливые фото и оставляет к ним нежные подписи.

Предлагаем вам поюбоваться молодой и счастливой парой и посмотреть, как выглядит любимая артиста.

Роман с Иванной не скрывают нежных чувств (фото: instagram.com/annavi_i/instagram.com/sasanchyn_official)