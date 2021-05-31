19-річний переможець "Голосу країни" одружується: фото обраниці

Іванна показала в "сторіс" коротке красномовне відео розкішного великого букета троянд і акуратну вишукану обручку на безіменному пальці. Щаслива наречена зазначила в публікації роману Сасанчина і зізналася, що погодилася вийти за нього заміж.

"Це було не інстаграмно, я вмію зіпсувати сюрприз сама собі. Так!"- прокоментувала Іванна.

Іванна показала каблучку для заручин (фото: instagram.com/annavi_i)

Трохи пізніше і сам Роман поділився радісною новиною з шанувальника. Він показав фото з авто. На передньому сидінні співак сидить в букетом червоних і білих троянд. "Вона сказала: "так", - поділився своїм щастям хлопець.

Роман поділився щасливою новиною з шанувальниками (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пара познайомилася в минулому році у спільній компанії. Вже через пару місяців після доленосного знайомства закохані вирішили жити разом у київській квартирі, яку Роман виграв на "Голосі країни".

Пара часто постить спільні щасливі фото і залишає до них ніжні підписи.

Пропонуємо вам помилуватися молодою і щасливою парою і подивитися, як виглядає кохана артиста.

Роман з Іванною не приховують ніжних почуттів (фото: instagram.com/annavi_i/instagram.com/sasanchyn_official)