20-летняя дочь Джуда Лоу блеснула роскошной фигурой на горячих пляжных фото

В этот раз девушка выбрала стильный и соблазнительный пляжный лук, который продемонстрировала в сториз своего блога .

Айрис позирует на фото в белой юбке с высокой посадкой, а также крошечном белом топе, который надела прямо на голое тело. Наряд подчеркнул соблазнительные формы юной звезды и ее шоколадный загар. Сверху девушка накинула полосатый свитер, который добавил романтичную "морскую" нотку всему образу.

В сториз красавица также добавила много фото со своим любимым парнем Джайреллом Робертсом, который всюду следует за своей девушкой. Поклонники обожают романтичные посты с ним и всегда рады оставить свой восхищенный комментарий. Но в этот раз им пришлось довольствоваться только возможностью оставить реакцию.

Айрис Лоу в новом образе и ее парень (фото: instagram.com/lirisaw)