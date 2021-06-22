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20-летняя дочь Джуда Лоу блеснула роскошной фигурой на горячих пляжных фото

Автор: RBC.UA

Айрис Лоу - обладательница роскошной фигуры - не упускает шанса ее продемонстрировать.

В этот раз девушка выбрала стильный и соблазнительный пляжный лук, который продемонстрировала в сториз своего блога.

Айрис позирует на фото в белой юбке с высокой посадкой, а также крошечном белом топе, который надела прямо на голое тело. Наряд подчеркнул соблазнительные формы юной звезды и ее шоколадный загар. Сверху девушка накинула полосатый свитер, который добавил романтичную "морскую" нотку всему образу.

В сториз красавица также добавила много фото со своим любимым парнем Джайреллом Робертсом, который всюду следует за своей девушкой. Поклонники обожают романтичные посты с ним и всегда рады оставить свой восхищенный комментарий. Но в этот раз им пришлось довольствоваться только возможностью оставить реакцию.

Айрис Лоу в новом образе и ее парень (фото: instagram.com/lirisaw)

Напомним, ранее модель отправилась в компании бойфренда на гонки "Формулы-1", куда надела соблазнительный костюм без нижнего белья.

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модамодельДжуд Лоу