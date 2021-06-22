20-річна дочка Джуда Лоу блиснула розкішною фігурою на гарячих пляжних фото

Цього разу дівчина вибрала стильний і спокусливий пляжний лук, який продемонструвала в сторіз свого блогу .

Айріс позує на фото в білій спідниці з високою посадкою, а також крихітному білому топі, який одягла прямо на голе тіло. Вбрання підкреслило спокусливі форми юної зірки і її шоколадну засмагу. Зверху дівчина накинула смугастий светр, який додав романтичну "морську" нотку всьому образу.

У сторіз красуня також додала багато фото зі своїм коханим хлопцем Джайреллом Робертсом, який усюди слідує за своєю дівчиною. Шанувальник обожнюють романтичні пости з ним і завжди раді залишити свій захоплений коментар. Але цього разу їм довелося задовольнятися тільки можливістю залишити реакцію.

Айріс Лоу в новому образі та її хлопець (фото: instagram.com/lirisaw)